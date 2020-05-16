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16.05.2020 17:15
Рубрика: Экономика

Первые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая

Текст: Светлана Ментюкова

Первые транши субсидий авиакомпаниям планируется предоставить до конца мая. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, цитирует министра "Интерфакс".

"Компании сейчас за этой поддержкой активно обращаются, я думаю, что мы попробуем до конца мая первые транши этой поддержки начать выдавать", - сказал он.

Фото: iStock
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Авиакомпании РФ могут получить из средств Резервного фонда 23,4 млрд рублей в качестве поддержки. Согласно постановлению правительства, деньги будут распределяться из расчета 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Полученные средства перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

Как ранее сообщала "РГ", в начале мая президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспорта поручил расширить список пострадавших из-за пандемии отраслей за счет внутреннего водного транспорта и пригородных железнодорожных перевозок.

Между тем

Минтранс подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд рублей в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По какому принципу будут распределяться средства аэропортам, министр не уточнил. "До того, как ведомства этот документ согласуют, я бы не хотел обсуждать то, как там эти правила сформулированы", - сказал он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Распространение коронавируса COVID-19

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