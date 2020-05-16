Первые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая

Первые транши субсидий авиакомпаниям планируется предоставить до конца мая. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, цитирует министра "Интерфакс".

"Компании сейчас за этой поддержкой активно обращаются, я думаю, что мы попробуем до конца мая первые транши этой поддержки начать выдавать", - сказал он.

Авиакомпании РФ могут получить из средств Резервного фонда 23,4 млрд рублей в качестве поддержки. Согласно постановлению правительства, деньги будут распределяться из расчета 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Полученные средства перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

Как ранее сообщала "РГ", в начале мая президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспорта поручил расширить список пострадавших из-за пандемии отраслей за счет внутреннего водного транспорта и пригородных железнодорожных перевозок.

Между тем

Минтранс подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд рублей в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По какому принципу будут распределяться средства аэропортам, министр не уточнил. "До того, как ведомства этот документ согласуют, я бы не хотел обсуждать то, как там эти правила сформулированы", - сказал он.