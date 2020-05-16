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16.05.2020 19:19
Рубрика: В мире

Посол: Совместная борьба с COVID-19 укрепила традицию братства РФ и Сербии

Текст: Александр Борисов (Белград)
Сводный отряд министерства обороны России, помогавший Сербии в борьбе с распространением коронавируса, выполнил задачу, поставленную президентом, Верховным Главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным. Об этом заявил в субботу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Посол России в Сербии. Фото: Пресс-служба посольства РФ в Белграде Посол России в Сербии. Фото: Пресс-служба посольства РФ в Белграде
Посол России в Сербии. Фото: Пресс-служба посольства РФ в Белграде

"Задача выполнена в соответствии с традициями российской армии, профессионально, в духе беззаветной, безграничной преданности делу, в тесном сотрудничестве с сербскими коллегами, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Об этом узнал весь мир: эту оценку дали президенты России и Сербии в телефонном разговоре 14 мая. Отрадно, что продолжает укрепляться традиция дружбы и братства России и Сербии, традиция совместной борьбы, на этот раз - в борьбе с "невидимым врагом", которая действительно была непростой. Особое значение это имеет в год 75-летия нашей общей Победы".

Фото: Министерство обороны РФ
Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии

Посол поблагодарил российских военных за весомый вклад в улучшение ситуации в Сербии. "Это - новое прочное звено векового сотрудничества между нашими странами, - отметил он. - Глубоко признателен сербской стороне за гостеприимство и предоставление нашему сводному отряду наилучших условий для работы".

В свою очередь сербский министр обороны Александр Вулин указал, что российские военные прибыли в самый тяжелый для Сербии момент, когда многие теряли надежду и желание бороться.

"Вы побывали там, куда можете всегда вернуться. От нас вы получили благодарность, от будущих поколений - благодарную память. Сербы и русские никогда не занимали ошибочную сторону, сербы и русские никогда не знали поражений", - заявил политик.

Сербские врачи поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19
В мире Европа Сербия Распространение коронавируса COVID-19

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