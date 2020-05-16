Посол: Совместная борьба с COVID-19 укрепила традицию братства РФ и Сербии

Сводный отряд министерства обороны России, помогавший Сербии в борьбе с распространением коронавируса, выполнил задачу, поставленную президентом, Верховным Главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным. Об этом заявил в субботу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Задача выполнена в соответствии с традициями российской армии, профессионально, в духе беззаветной, безграничной преданности делу, в тесном сотрудничестве с сербскими коллегами, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Об этом узнал весь мир: эту оценку дали президенты России и Сербии в телефонном разговоре 14 мая. Отрадно, что продолжает укрепляться традиция дружбы и братства России и Сербии, традиция совместной борьбы, на этот раз - в борьбе с "невидимым врагом", которая действительно была непростой. Особое значение это имеет в год 75-летия нашей общей Победы".

Посол поблагодарил российских военных за весомый вклад в улучшение ситуации в Сербии. "Это - новое прочное звено векового сотрудничества между нашими странами, - отметил он. - Глубоко признателен сербской стороне за гостеприимство и предоставление нашему сводному отряду наилучших условий для работы".

В свою очередь сербский министр обороны Александр Вулин указал, что российские военные прибыли в самый тяжелый для Сербии момент, когда многие теряли надежду и желание бороться.

"Вы побывали там, куда можете всегда вернуться. От нас вы получили благодарность, от будущих поколений - благодарную память. Сербы и русские никогда не занимали ошибочную сторону, сербы и русские никогда не знали поражений", - заявил политик.