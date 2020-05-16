Правительство Бразилии покинул второй за месяц министр здравоохранения

Недопонимание вокруг методов борьбы с коронавирусом между главой государства и бывшим теперь уже министром здравоохранения существовало на протяжении всего непродолжительного срока пребывания Тайша в министерском кресле, но непреодолимым оно стало совсем недавно.

В отличие от президента, призывающего как можно скорее снять все введенные ограничительные меры, сохранив карантин только для пожилых людей и носителей хронических заболеваний, Тайш выступал за продолжение всеобщей самоизоляции как наиболее эффективного метода борьбы с коронавирусом. По мнению экс-министра, социальное дистанцирование должно сохраняться как минимум до тех пор, пока ситуация с лавинообразным распространением COVID-19 по стране не будет взята под контроль.

Громким звонком, ознаменовавшим нежелание президента считаться со своим министром, стал подписанный им в понедельник указ, включающий фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские в список жизненно важных услуг. Об этом Тайш узнал от журналистов в самый разгар своей ежедневной пресс-конференции.

Однако камнем преткновения стал вопрос использования хлорохина при лечении коронавируса. С самых первых дней Болсонаро рьяно выступает за более активное использование этого противомалярийного препарата в борьбе с вирусом. В свою очередь бывший уже министр, опираясь на данные различных исследований, не считает хлорохин панацеей. Напротив, выявленные у него серьезные противопоказания диктуют необходимость осторожного подхода к его назначению.

Бразилия входит в шестерку лидеров по распространению COVID-19 и количеству погибших от этого заболевания. По общему числу заболевших на этой неделе Бразилия обошла Германию и Францию. По данным министерства здравоохранения на 15 мая, в стране зарегистрировано свыше 218 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, от которого умерло 15 тысяч человек.

По оценкам минздрава, перспектив стабилизации ситуации или замедления темпов распространения коронавируса по территории страны в обозримой перспективе не просматривается. Напротив, при сохранении нынешних темпов прироста количества зараженных уже в ближайшие выходные Бразилия обойдет по этому показателю Италию, а к концу следующей недели может занять третью строчку в списке лидеров, уступая лишь США и России.