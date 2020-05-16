Мясников развеял слухи о заниженной смертности от COVID-19 в России

Доктор Мясников прокомментировал сообщения иностранных СМИ о занижении смертности от COVID-19 в России. Ранее Financial Times опубликовала статью, где говорилось, что реальная смертность от коронавируса в РФ на 70 процентов выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times. Мясников отметил, что журналисты взяли в пример только апрельские показатели смертности в Москве, оказавшиеся выше аналогичных в прошлом году.

"Сравнение показателей за один месяц не является доказательством каких-либо тенденций. Прирост смертности в Москве - 1 800 случаев, и только 600 из них - от коронавируса", - рассказал специалист в эфире телеканала "Россия 24". При этом доктор напомнил, что в России, в отличие от большинства стран, вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 производится в ста процентах случаев. В США и Великобритании такая экспертиза является платной и необязательной, что существенно влияет на точность диагноза смерти. Ранее информацию в зарубежных СМИ о заниженной статистике по смертности от нового вируса в стране опровергли представители департамента здравоохранения Москвы.

Впервые вспышку нового коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Болезнь быстро охватила большинство стран мира. Согласно последним данным ВОЗ, от пандемии COVID-19 пострадали свыше 4,5 миллионов человек.