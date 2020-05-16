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16.05.2020 03:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье открыли навигацию маломерных судов

Текст: Анна Бондаренко

С 16 мая в Приморском крае открывается навигация маломерных судов, соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что из-за коронавируса есть ряд ограничений. Так, отправляющимся в море придется соблюдать требования Роспотребнадзора: меньше времени проводить на берегу, соблюдать на судах "социальную дистанцию", пользоваться средствами индивидуальной защиты. Владельцы катеров и яхт обязаны обеспечить масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию правсредств выполнять каждые два часа.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Проводить экскурсии, коммерческие прогулки на судах запрещается.

Кроме того, неизменными остаются обычные требования: в море могут выходить правсредства, состоящие на учете в Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС России, перед выходом необходимо проверить их исправность и укомплектованность необходимыми средствами связи, спасения.

По данным на пятницу в Приморье COVID-19 диагностировали у 1100 человек. Суточный прирост составил 5 процентов, недельный - 38,5 процентов.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки правительство Приморья продлило действие ограничительных мер до 1 июня - с 31 марта в крае действует режим полной самоизоляции.

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