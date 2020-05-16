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16.05.2020 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку нарушений с доплатами медикам в регионах

Текст: Наталья Козлова
Стали известны результаты проверки выплат компенсации медикам, которые спасают заболевших коронавирусом. Такую проверку недавно поручил своим подчиненным Александр Бастрыкин.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Такие проверки прошли в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и нескольких других регионах.

Основанием для следственных проверок стали публикации СМИ о проблемах с дополнительными выплатами работникам "Скорой медицинской помощи" Новосибирска и Искитима, водителям и фельдшерам бригад "скорой помощи" Рязанской Больницы и Рязанской клинической станции скорой помощи, о нарушении прав медицинских сотрудников на условия труда в Александровской райбольнице, включая клиники в Карабаново и Струнино Владимирской области, видеообращения работников "скорой медицинской помощи" Иркутска и "скорой медицинской помощи Армавира о невыплате доплат. Проверялись так же просто обращения медицинских работников в СК.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объеме компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и прочую документацию, касающуюся порядка начисления денег, опрашивают ответственных за выплаты чиновников.

Следственный комитет обещает "правовую оценку вплоть до возбуждения уголовных дел при наличии оснований". Ход и результаты этих проверок находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, заверила Петренко.

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