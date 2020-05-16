Новости

В Москве "заминировали" аэропорт и инфекционные больницы 15:28
В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам 15:26
В Великобритании хотят остаться 3,5 миллиона граждан ЕС 15:23
Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль 15:15
Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии 15:00
Отоларинголог назвал самое страшное последствие COVID-19 14:40
Эксперт назвал 10 правил ответственного автомобилиста 14:36
Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море 14:15
На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира 14:13
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной 14:07
Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок 14:02
Ученые предупредили о возможных очагах и причинах следующей эпидемии 14:00
Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса 13:38
Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19 13:36
Ученые назвали новый способ определения продолжительности жизни 13:27
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая 13:18
Италия назвала дату открытия границ 13:12
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ 13:07
У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие 12:56
Напавший на контролера метро петербуржец помещен под домашний арест 12:41
В США задержана парикмахер с COVID-19, которая стригла клиентов 12:32
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом 12:27
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских 12:02
Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка 12:00
В Москве более 85% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 14:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
Тихая и опасная: названы преимущества АПЛ "Князь Владимир"

"РГ" уже писала о том, что "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море на контрольные ходовые испытания. Экипаж крейсера и приемо-сдаточная комиссия Севмаша проверят качество устранения замечаний, которые отметили на предыдущих испытаниях.

В Белом море "Князь Владимир" пробудет несколько дней. Он уже выполнил свои задачи в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. Теперь приступил к подводным. Специалисты проанализируют работоспособность всех систем и механизмов субмарины. Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий".

После контрольных испытаний решится вопрос о включении подводного крейсера "Князь Владимир" в состав Военно-морского флота Российской Федерации.

"Князь Владимир" - головной корабль усовершенствованного проекта "Борей-А". Отличается низкой шумностью, улучшенной системой управления. Несет комплекс межконтинентальных баллистических "Булава" и современное торпедное оружие.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве