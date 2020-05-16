Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"РГ" уже писала о том, что "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море на контрольные ходовые испытания. Экипаж крейсера и приемо-сдаточная комиссия Севмаша проверят качество устранения замечаний, которые отметили на предыдущих испытаниях.

В Белом море "Князь Владимир" пробудет несколько дней. Он уже выполнил свои задачи в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. Теперь приступил к подводным. Специалисты проанализируют работоспособность всех систем и механизмов субмарины. Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий".

После контрольных испытаний решится вопрос о включении подводного крейсера "Князь Владимир" в состав Военно-морского флота Российской Федерации.

"Князь Владимир" - головной корабль усовершенствованного проекта "Борей-А". Отличается низкой шумностью, улучшенной системой управления. Несет комплекс межконтинентальных баллистических "Булава" и современное торпедное оружие.