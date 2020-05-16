Новости

С 18 мая в Крыму снят запрет на любительскую рыбалку 16:55
В КЧР лечащие больных с COVID-19 медики получат земельные участки 16:44
В Минтрансе заявили о возможном восстановлении ж/д перевозок к осени 16:41
Лидер группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда 16:35
Как купить новую машину дешевле 16:35
В Удмуртии арестован начальник государственной противопожарной службы 16:27
16-летний актер из сериала "Флэш" Логан Уильямс умер от передозировки 16:26
РЖД запустят дополнительные поезда "Сапсан" 16:11
Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный перелет 16:10
В Москве нашли и уничтожили борщевик Сосновского 15:56
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил 15:39
Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки 15:34
В Севастополе режим самоизоляции с 18 мая отменили с оговорками 15:31
В Москве "заминировали" аэропорт и инфекционные больницы 15:28
В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам 15:26
В Великобритании хотят остаться 3,5 миллиона граждан ЕС 15:23
Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль 15:15
Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии 15:00
Отоларинголог назвал самое страшное последствие COVID-19 14:40
Эксперт назвал 10 правил ответственного автомобилиста 14:36
Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море 14:15
На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира 14:13
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной 14:07
Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок 14:02
Ученые предупредили о возможных очагах и причинах следующей эпидемии 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 15:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам

Текст: Роман Кияшко

В Армавире уволили главного врача городской больницы, в которой медики пожаловались на отсутствие выплат за контакты с больными коронавирусом. Об этом в субботу сообщили "РГ" в администрации Краснодарского края.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В России за сутки подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах

Ранее сотрудники станции скорой помощи, которая входит в состав горбольницы в Армавире, пожаловались на то, что еще не получили надбавок за то, что работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус. На ситуацию отреагировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поручил проверить этот случай и направил на место комиссию минздрава края.

- Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира, - заявила заместитель главы администрации края Анна Минькова.

Между тем ситуацией также заинтересовались в прокуратуре края. Там заявили "РГ", что организовали проверку информации. Надзорное ведомство встретится с сотрудниками и руководством станции скорой помощи.

По последним данным, в Краснодарском крае выявлено 2510 случаев COVID-19. Выздоровели 1139 человек, 24 пациента скончались.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве