В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам

В Армавире уволили главного врача городской больницы, в которой медики пожаловались на отсутствие выплат за контакты с больными коронавирусом. Об этом в субботу сообщили "РГ" в администрации Краснодарского края.

Ранее сотрудники станции скорой помощи, которая входит в состав горбольницы в Армавире, пожаловались на то, что еще не получили надбавок за то, что работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус. На ситуацию отреагировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поручил проверить этот случай и направил на место комиссию минздрава края.

- Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира, - заявила заместитель главы администрации края Анна Минькова.

Между тем ситуацией также заинтересовались в прокуратуре края. Там заявили "РГ", что организовали проверку информации. Надзорное ведомство встретится с сотрудниками и руководством станции скорой помощи.

По последним данным, в Краснодарском крае выявлено 2510 случаев COVID-19. Выздоровели 1139 человек, 24 пациента скончались.