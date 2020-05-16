В Севастополе режим самоизоляции с 18 мая отменили с оговорками

С 18 мая в Севастополе отменяется режим самоизоляции для большинства жителей, кроме граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Но въехать в город можно будет только по пропускам. Об этом сообщает портал правительства Севастополя.

Решение об окончании режима самоизоляции было принято сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Предпосылкой для такого шага стала относительно благополучная эпидобстановка в городе.

- Обстановка по эпидемиологической ситуации достаточно стабильная. По методике, которая была доведена главным санитарным врачом России, мы фактически находимся на втором этапе ограничений, - сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - С учетом работы сферы услуг и ряда отраслей - много людей вернулись к работе, режим абсолютной самоизоляции теряет смысл.

Снятие ограничений не распространяется для людей из группы риска. Это граждане старше 65 лет и страдающие сахарным диабетом, а также хроническими заболеваниями сердца. Предприятиям, где есть сотрудники старше 60 лет, предложено организовать их работу дистанционно либо предложить пожилым работникам оплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, на неопределенный срок сохранится особый режим въезда и выезда из города. Приехать в Севастополь или покинуть его можно только по спецпропускам либо QR-кодам. По-прежнему будет работать обсерватор для лиц возвращающихся из других регионов или стран. На въезде в город планируется начать тестирование на COVID-19. Если результат будет отрицательным, таких людей смогут помещать на две недели не в обсерватор, а предложат им пройти самоизоляцию дома.

За последние сутки в Севастополе не выявлено заболевших коронавирусной инфекцией. Накануне Михаил Развожаев доложил президенту о завершении строительства инфекционного госпиталя в районе Омега. Современный комплекс на 60 мест в кратчайшие сроки построило Министерство обороны РФ. 50 коек в нем с подключаемым кислородом и 10 - реанимационных. Госпиталь оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. С начала пандемии коронавирусной инфекции в Севастополе заболели 137 человек. 74 из них выздоровели, двое - скончались. Остальные продолжают лечение.