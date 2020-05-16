Слуцкий возмутился тем, как "Локомотив" расстался с Семиным

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмутился тем, как московский "Локомотив" решил расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.

Слуцкий высказал свое мнение о расставании "Локомотива" с Юрием Семиным в интервью комментатору Нобелю Арустамяну на его канале в YouTube. Заседание совета директоров московского клуба прошло 14 мая, и там единогласно было принято решение не продлевать контракт с Семиным, при котором "Локомотив" не так давно вернул себе чемпионский титул, а в прошлом сезоне стал вторым.

По мнению Слуцкого, так поступать с Семиным было неправильно.

"Меня возмущает, прежде всего, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют и мы всегда первая жертва любых обстоятельств, это правила игры, мы выбрали эту профессию. Но меня возмущало, как когда-то "Кубань" рассталась с Гончаренко и я активно выступал на этот счет, какие формулировки делались. И здесь, когда условно говорится, что за комментариями обращайтесь к известному инсайдеру, а на следующий день клуб официально выпускает пресс-релиз", - сказал Слуцкий.

По мнению наставника "Рубина" Семин как никто заслужил уважения и почестей, за преданность клубу и выигранные титулы.

"Надо пытаться сделать хотя бы попытки для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации", - уверен Слуцкий.