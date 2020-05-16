Слуцкий возмутился тем, как "Локомотив" расстался с Семиным

Новости

Медведева рассказала о решении уйти от Тутберидзе 17:01
С 18 мая в Крыму снят запрет на любительскую рыбалку 16:55
В КЧР лечащие больных с COVID-19 медики получат земельные участки 16:44
В Минтрансе заявили о возможном восстановлении ж/д перевозок к осени 16:41
Лидер группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда 16:35
Как купить новую машину дешевле 16:35
В Удмуртии арестован начальник государственной противопожарной службы 16:27
16-летний актер из сериала "Флэш" Логан Уильямс умер от передозировки 16:26
РЖД запустят дополнительные поезда "Сапсан" 16:11
Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный перелет 16:10
В Москве нашли и уничтожили борщевик Сосновского 15:56
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил 15:39
Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки 15:34
В Севастополе режим самоизоляции с 18 мая отменили с оговорками 15:31
В Москве "заминировали" аэропорт и инфекционные больницы 15:28
В Армавире уволили главрача больницы из-за выплат медикам 15:26
В Великобритании хотят остаться 3,5 миллиона граждан ЕС 15:23
Московские спасатели извлекли из пруда автомобиль 15:15
Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии 15:00
Отоларинголог назвал самое страшное последствие COVID-19 14:40
Эксперт назвал 10 правил ответственного автомобилиста 14:36
Крейсер "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море 14:15
На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира 14:13
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной 14:07
Власти Москвы объяснили покупку завода по производству медицинских масок 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
16.05.2020 15:54
Рубрика: Спорт

Слуцкий возмутился тем, как "Локомотив" расстался с Семиным

Текст: Максим Домчев
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмутился тем, как московский "Локомотив" решил расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Слуцкий высказал свое мнение о расставании "Локомотива" с Юрием Семиным в интервью комментатору Нобелю Арустамяну на его канале в YouTube. Заседание совета директоров московского клуба прошло 14 мая, и там единогласно было принято решение не продлевать контракт с Семиным, при котором "Локомотив" не так давно вернул себе чемпионский титул, а в прошлом сезоне стал вторым.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
"Локомотив" объявил об уходе Юрия Семина

По мнению Слуцкого, так поступать с Семиным было неправильно.

"Меня возмущает, прежде всего, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют и мы всегда первая жертва любых обстоятельств, это правила игры, мы выбрали эту профессию. Но меня возмущало, как когда-то "Кубань" рассталась с Гончаренко и я активно выступал на этот счет, какие формулировки делались. И здесь, когда условно говорится, что за комментариями обращайтесь к известному инсайдеру, а на следующий день клуб официально выпускает пресс-релиз", - сказал Слуцкий.

По мнению наставника "Рубина" Семин как никто заслужил уважения и почестей, за преданность клубу и выигранные титулы.

"Надо пытаться сделать хотя бы попытки для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации", - уверен Слуцкий.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин"

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил больше тестировать на коронавирус
В Госдуме оценили санкции Украины против учреждений культуры и науки РФ
Власти Москвы не будут ослаблять ограничительные меры до 22 мая
В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19
Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США
Головин вошел в тройку лучших плеймейкеров по итогам чемпионата Франции
Чемпион мира Андрей Замковой рассказал, как отправить в нокаут за 55 секунд