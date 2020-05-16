В МГУ не откажутся от украинских абитуриентов и студентов

Санкции против МГУ им. Ломоносова, которые ввели власти Украины, не скажутся на приеме абитуриентов и обучении студентов из этой страны.

"Студентов мы продолжим обучать. Абитуриенты, если подадут документы, будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема", - цитирует ТАСС пресс-службу МГУ.

В Московском университете также отметили, что в последнее время академическая и научная мобильность с Украиной были на очень низком уровне. Тем не менее, те ребята из Украины, которые все-таки решат поступать в МГУ, смогут это сделать. Все детали поступления иностранцев, в том числе и украинцев, можно будет узнать 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для зарубежных абитуриентов.

Напомним, ранее власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ.