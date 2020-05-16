В Минтрансе заявили о возможном восстановлении ж/д перевозок к осени

Восстановление объема железнодорожных пассажирских перевозок до прошлогоднего уровня возможно уже осенью, при условии, что в Россию не придет вторая волна пандемии. Об этом журналистам заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, передает слова чиновника ТАСС.

"Сейчас падение составляет на уровне пригород - 71%, дальние - 74%, год к году. Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить, как запланировано, не будет (второй) волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток", - полагает он.

Как ранее сообщала "РГ", глава Минтранса Евгений Дитрих констатировал падение в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта от 70% до 95%.