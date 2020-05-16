В Нидерландах хозяин заразил коронавирусом собаку

В Нидерландах собака и несколько кошек были заражены коронавирусом. Об этом заявила министр сельского хозяйства королевства Карола Схутен. "Очень важно, - отметила она, - чтобы больные COVID-19 избегали контактов с питомцами".

Инфицированной собакой оказался 8-летний американский бульдог. В конце апреля собаку усыпили после того, как у нее начались серьезные проблемы с дыханием. Однако анализы крови показали, что животное успело выработать антитела к SARS-CoV-2.

Также антитела к коронавирусу были найдены у трех кошек, заразившихся от норок на ферме в Нидерландах. Наличие антител означает, что кошки перенесли заболевание и сумели выздороветь. При этом ученые из Национального института здравоохранения Нидерландов считают, что риск заражения животных коронавирусом очень мал.