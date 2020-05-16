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16.05.2020 10:35
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах. Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом отмечает, что среди вновь выявленных случаев 44,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 3505
  2. Московская область - 937
  3. Санкт-Петербург - 525
  4. Нижегородская область - 229
  5. Ростовская область - 112
  6. Саратовская область - 107
  7. Свердловская область - 105
  8. Тульская область - 101
  9. Калужская область - 99
  10. Мурманская область - 93
  11. Ярославская область - 92
  12. Краснодарский край - 92
  13. Рязанская область - 91
  14. Республика Башкортостан - 89
  15. Республика Дагестан - 88
  16. Приморский край - 87
  17. Волгоградская область - 86
  18. Брянская область - 85
  19. Республика Татарстан - 84
  20. Ханты-Мансийский АО - 83
  21. Тамбовская область - 82
  22. Чувашская Республика - 81
  23. Курская область - 78
  24. Ульяновская область - 78
  25. Белгородская область - 76
  26. Республика Северная Осетия - 73
  27. Ленинградская область - 72
  28. Кабардино-Балкарская Республика - 71
  29. Самарская область - 70
  30. Челябинская область - 69
  31. Ивановская область - 68
  32. Владимирская область - 65
  33. Новосибирская область - 64
  34. Республика Саха (Якутия) - 63
  35. Красноярский край - 61
  36. Ставропольский край - 59
  37. Пензенская область - 56
  38. Тверская область - 53
  39. Орловская область - 52
  40. Архангельская область - 52
  41. Республика Марий Эл - 52
  42. Пермский край - 52
  43. Липецкая область - 50
  44. Ямало-Ненецкий АО - 50
  45. Хабаровский край - 50
  46. Тюменская область - 45
  47. Смоленская область - 41
  48. Республика Бурятия - 41
  49. Республика Адыгея - 40
  50. Омская область - 40
  51. Воронежская область - 39
  52. Астраханская область - 39
  53. Республика Хакасия - 38
  54. Алтайский край - 38
  55. Вологодская область - 37
  56. Республика Калмыкия - 37
  57. Республика Ингушетия - 36
  58. Калининградская область - 35
  59. Кировская область - 35
  60. Оренбургская область - 35
  61. Забайкальский край - 32
  62. Республика Тыва - 30
  63. Республика Коми - 29
  64. Чеченская Республика - 27
  65. Республика Мордовия - 25
  66. Иркутская область - 25
  67. Псковская область - 19
  68. Карачаево-Черкесская Республика - 18
  69. Камчатский край - 18
  70. Новгородская область - 14
  71. Удмуртская Республика - 14
  72. Томская область - 14
  73. Республика Крым - 13
  74. Кемеровская область - 11
  75. Костромская область - 8
  76. Республика Карелия - 8
  77. Амурская область - 8
  78. Курганская область - 6
  79. Чукотский АО - 5
  80. Республика Горный Алтай - 4
  81. Магаданская область - 3
  82. Сахалинская область - 3
  83. Еврейская АО - 3

В РФ всего зарегистрировано 272 043 случая (+3,5%) коронавируса в 85 регионах.

За сутки умерли 119 человек:
  • Воронежская область - 1
  • Московская область - 9
  • Смоленская область - 1
  • Тамбовская область - 1
  • Тульская область - 1
  • Москва - 74
  • Республика Коми - 1
  • Вологодская область - 1
  • Ленинградская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Санкт-Петербург - 6
  • Республика Калмыкия - 2
  • Ростовская область - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 1
  • Республика Северная Осетия - Алания - 2
  • Республика Башкортостан - 1
  • Республика Татарстан - 1
  • Нижегородская область - 2
  • Свердловская область - 1
  • Тюменская область - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Красноярский край - 2
  • Новосибирская область - 2
  • Забайкальский край - 1
  • Хабаровский край - 2

Умерли за весь период 2537 человек.

За последние сутки выписано 4940 человек:
  • Белгородская область - 48
  • Брянская область - 75
  • Владимирская область - 83
  • Воронежская область - 62
  • Ивановская область - 26
  • Калужская область - 35
  • Костромская область - 25
  • Курская область - 53
  • Липецкая область - 29
  • Московская область - 256
  • Орловская область - 50
  • Рязанская область - 41
  • Смоленская область - 22
  • Тамбовская область - 32
  • Тверская область - 28
  • Тульская область - 87
  • Ярославская область - 55
  • Москва - 1470
  • Республика Карелия - 3
  • Республика Коми - 26
  • Архангельская область - 27
  • Вологодская область - 4
  • Калининградская область - 16
  • Ленинградская область - 48
  • Мурманская область - 248
  • Новгородская область - 12
  • Псковская область - 20
  • Санкт-Петербург - 104
  • Республика Адыгея - 8
  • Республика Калмыкия - 16
  • Республика Крым - 14
  • Краснодарский край - 160
  • Астраханская область - 25
  • Волгоградская область - 55
  • Ростовская область - 90
  • Севастополь - 9
  • Республика Дагестан - 80
  • Республика Ингушетия - 9
  • Кабардино-Балкарская Республика - 37
  • Карачаево-Черкесская Республика - 50
  • Республика Северная Осетия - Алания - 115
  • Чеченская Республика - 40
  • Ставропольский край - 24
  • Республика Башкортостан - 56
  • Республика Марий Эл - 51
  • Республика Мордовия - 7
  • Республика Татарстан - 102
  • Удмуртская Республика - 25
  • Республика Чувашия - 52
  • Пермский край - 49
  • Кировская область - 51
  • Нижегородская область - 103
  • Оренбургская область - 36
  • Пензенская область - 78
  • Самарская область - 42
  • Саратовская область - 38
  • Ульяновская область - 17
  • Свердловская область - 55
  • Тюменская область - 22
  • Ханты-Мансийский АО - 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 14
  • Челябинская область - 58
  • Республика Алтай - 3
  • Республика Хакасия - 36
  • Алтайский край - 27
  • Красноярский край - 31
  • Иркутская область - 7
  • Кемеровская область - 7
  • Новосибирская область - 84
  • Омская область - 14
  • Томская область - 8
  • Республика Бурятия - 25
  • Республика Саха (Якутия) - 32
  • Забайкальский край - 17
  • Камчатский край - 3
  • Приморский край - 49
  • Амурская область - 5
  • Магаданская область - 3
  • Хабаровский край - 6
  • Сахалинская область - 1
  • Еврейская автономная область - 2
  • Чукотский автономный округ - 3

Выписано за весь период пандемии 63 166 выздоровевших.

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