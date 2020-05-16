В России за сутки подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах. Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом отмечает, что среди вновь выявленных случаев 44,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 3505 Московская область - 937 Санкт-Петербург - 525 Нижегородская область - 229 Ростовская область - 112 Саратовская область - 107 Свердловская область - 105 Тульская область - 101 Калужская область - 99 Мурманская область - 93 Ярославская область - 92 Краснодарский край - 92 Рязанская область - 91 Республика Башкортостан - 89 Республика Дагестан - 88 Приморский край - 87 Волгоградская область - 86 Брянская область - 85 Республика Татарстан - 84 Ханты-Мансийский АО - 83 Тамбовская область - 82 Чувашская Республика - 81 Курская область - 78 Ульяновская область - 78 Белгородская область - 76 Республика Северная Осетия - 73 Ленинградская область - 72 Кабардино-Балкарская Республика - 71 Самарская область - 70 Челябинская область - 69 Ивановская область - 68 Владимирская область - 65 Новосибирская область - 64 Республика Саха (Якутия) - 63 Красноярский край - 61 Ставропольский край - 59 Пензенская область - 56 Тверская область - 53 Орловская область - 52 Архангельская область - 52 Республика Марий Эл - 52 Пермский край - 52 Липецкая область - 50 Ямало-Ненецкий АО - 50 Хабаровский край - 50 Тюменская область - 45 Смоленская область - 41 Республика Бурятия - 41 Республика Адыгея - 40 Омская область - 40 Воронежская область - 39 Астраханская область - 39 Республика Хакасия - 38 Алтайский край - 38 Вологодская область - 37 Республика Калмыкия - 37 Республика Ингушетия - 36 Калининградская область - 35 Кировская область - 35 Оренбургская область - 35 Забайкальский край - 32 Республика Тыва - 30 Республика Коми - 29 Чеченская Республика - 27 Республика Мордовия - 25 Иркутская область - 25 Псковская область - 19 Карачаево-Черкесская Республика - 18 Камчатский край - 18 Новгородская область - 14 Удмуртская Республика - 14 Томская область - 14 Республика Крым - 13 Кемеровская область - 11 Костромская область - 8 Республика Карелия - 8 Амурская область - 8 Курганская область - 6 Чукотский АО - 5 Республика Горный Алтай - 4 Магаданская область - 3 Сахалинская область - 3 Еврейская АО - 3 В РФ всего зарегистрировано 272 043 случая (+3,5%) коронавируса в 85 регионах. За сутки умерли 119 человек: Воронежская область - 1

Московская область - 9

Смоленская область - 1

Тамбовская область - 1

Тульская область - 1

Москва - 74

Республика Коми - 1

Вологодская область - 1

Ленинградская область - 1

Псковская область - 1

Санкт-Петербург - 6

Республика Калмыкия - 2

Ростовская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Республика Северная Осетия - Алания - 2

Республика Башкортостан - 1

Республика Татарстан - 1

Нижегородская область - 2

Свердловская область - 1

Тюменская область - 1

Республика Хакасия - 1

Красноярский край - 2

Новосибирская область - 2

Забайкальский край - 1

Хабаровский край - 2 Умерли за весь период 2537 человек. За последние сутки выписано 4940 человек: Белгородская область - 48

Брянская область - 75

Владимирская область - 83

Воронежская область - 62

Ивановская область - 26

Калужская область - 35

Костромская область - 25

Курская область - 53

Липецкая область - 29

Московская область - 256

Орловская область - 50

Рязанская область - 41

Смоленская область - 22

Тамбовская область - 32

Тверская область - 28

Тульская область - 87

Ярославская область - 55

Москва - 1470

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 26

Архангельская область - 27

Вологодская область - 4

Калининградская область - 16

Ленинградская область - 48

Мурманская область - 248

Новгородская область - 12

Псковская область - 20

Санкт-Петербург - 104

Республика Адыгея - 8

Республика Калмыкия - 16

Республика Крым - 14

Краснодарский край - 160

Астраханская область - 25

Волгоградская область - 55

Ростовская область - 90

Севастополь - 9

Республика Дагестан - 80

Республика Ингушетия - 9

Кабардино-Балкарская Республика - 37

Карачаево-Черкесская Республика - 50

Республика Северная Осетия - Алания - 115

Чеченская Республика - 40

Ставропольский край - 24

Республика Башкортостан - 56

Республика Марий Эл - 51

Республика Мордовия - 7

Республика Татарстан - 102

Удмуртская Республика - 25

Республика Чувашия - 52

Пермский край - 49

Кировская область - 51

Нижегородская область - 103

Оренбургская область - 36

Пензенская область - 78

Самарская область - 42

Саратовская область - 38

Ульяновская область - 17

Свердловская область - 55

Тюменская область - 22

Ханты-Мансийский АО - 4

Ямало-Ненецкий автономный округ - 14

Челябинская область - 58

Республика Алтай - 3

Республика Хакасия - 36

Алтайский край - 27

Красноярский край - 31

Иркутская область - 7

Кемеровская область - 7

Новосибирская область - 84

Омская область - 14

Томская область - 8

Республика Бурятия - 25

Республика Саха (Якутия) - 32

Забайкальский край - 17

Камчатский край - 3

Приморский край - 49

Амурская область - 5

Магаданская область - 3

Хабаровский край - 6

Сахалинская область - 1

Еврейская автономная область - 2

Чукотский автономный округ - 3 Выписано за весь период пандемии 63 166 выздоровевших.