В России за сутки подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах. Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом отмечает, что среди вновь выявленных случаев 44,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 3505
- Московская область - 937
- Санкт-Петербург - 525
- Нижегородская область - 229
- Ростовская область - 112
- Саратовская область - 107
- Свердловская область - 105
- Тульская область - 101
- Калужская область - 99
- Мурманская область - 93
- Ярославская область - 92
- Краснодарский край - 92
- Рязанская область - 91
- Республика Башкортостан - 89
- Республика Дагестан - 88
- Приморский край - 87
- Волгоградская область - 86
- Брянская область - 85
- Республика Татарстан - 84
- Ханты-Мансийский АО - 83
- Тамбовская область - 82
- Чувашская Республика - 81
- Курская область - 78
- Ульяновская область - 78
- Белгородская область - 76
- Республика Северная Осетия - 73
- Ленинградская область - 72
- Кабардино-Балкарская Республика - 71
- Самарская область - 70
- Челябинская область - 69
- Ивановская область - 68
- Владимирская область - 65
- Новосибирская область - 64
- Республика Саха (Якутия) - 63
- Красноярский край - 61
- Ставропольский край - 59
- Пензенская область - 56
- Тверская область - 53
- Орловская область - 52
- Архангельская область - 52
- Республика Марий Эл - 52
- Пермский край - 52
- Липецкая область - 50
- Ямало-Ненецкий АО - 50
- Хабаровский край - 50
- Тюменская область - 45
- Смоленская область - 41
- Республика Бурятия - 41
- Республика Адыгея - 40
- Омская область - 40
- Воронежская область - 39
- Астраханская область - 39
- Республика Хакасия - 38
- Алтайский край - 38
- Вологодская область - 37
- Республика Калмыкия - 37
- Республика Ингушетия - 36
- Калининградская область - 35
- Кировская область - 35
- Оренбургская область - 35
- Забайкальский край - 32
- Республика Тыва - 30
- Республика Коми - 29
- Чеченская Республика - 27
- Республика Мордовия - 25
- Иркутская область - 25
- Псковская область - 19
- Карачаево-Черкесская Республика - 18
- Камчатский край - 18
- Новгородская область - 14
- Удмуртская Республика - 14
- Томская область - 14
- Республика Крым - 13
- Кемеровская область - 11
- Костромская область - 8
- Республика Карелия - 8
- Амурская область - 8
- Курганская область - 6
- Чукотский АО - 5
- Республика Горный Алтай - 4
- Магаданская область - 3
- Сахалинская область - 3
- Еврейская АО - 3
В РФ всего зарегистрировано 272 043 случая (+3,5%) коронавируса в 85 регионах.
За сутки умерли 119 человек:
- Воронежская область - 1
- Московская область - 9
- Смоленская область - 1
- Тамбовская область - 1
- Тульская область - 1
- Москва - 74
- Республика Коми - 1
- Вологодская область - 1
- Ленинградская область - 1
- Псковская область - 1
- Санкт-Петербург - 6
- Республика Калмыкия - 2
- Ростовская область - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 2
- Республика Башкортостан - 1
- Республика Татарстан - 1
- Нижегородская область - 2
- Свердловская область - 1
- Тюменская область - 1
- Республика Хакасия - 1
- Красноярский край - 2
- Новосибирская область - 2
- Забайкальский край - 1
- Хабаровский край - 2
Умерли за весь период 2537 человек.
За последние сутки выписано 4940 человек:
- Белгородская область - 48
- Брянская область - 75
- Владимирская область - 83
- Воронежская область - 62
- Ивановская область - 26
- Калужская область - 35
- Костромская область - 25
- Курская область - 53
- Липецкая область - 29
- Московская область - 256
- Орловская область - 50
- Рязанская область - 41
- Смоленская область - 22
- Тамбовская область - 32
- Тверская область - 28
- Тульская область - 87
- Ярославская область - 55
- Москва - 1470
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 26
- Архангельская область - 27
- Вологодская область - 4
- Калининградская область - 16
- Ленинградская область - 48
- Мурманская область - 248
- Новгородская область - 12
- Псковская область - 20
- Санкт-Петербург - 104
- Республика Адыгея - 8
- Республика Калмыкия - 16
- Республика Крым - 14
- Краснодарский край - 160
- Астраханская область - 25
- Волгоградская область - 55
- Ростовская область - 90
- Севастополь - 9
- Республика Дагестан - 80
- Республика Ингушетия - 9
- Кабардино-Балкарская Республика - 37
- Карачаево-Черкесская Республика - 50
- Республика Северная Осетия - Алания - 115
- Чеченская Республика - 40
- Ставропольский край - 24
- Республика Башкортостан - 56
- Республика Марий Эл - 51
- Республика Мордовия - 7
- Республика Татарстан - 102
- Удмуртская Республика - 25
- Республика Чувашия - 52
- Пермский край - 49
- Кировская область - 51
- Нижегородская область - 103
- Оренбургская область - 36
- Пензенская область - 78
- Самарская область - 42
- Саратовская область - 38
- Ульяновская область - 17
- Свердловская область - 55
- Тюменская область - 22
- Ханты-Мансийский АО - 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 14
- Челябинская область - 58
- Республика Алтай - 3
- Республика Хакасия - 36
- Алтайский край - 27
- Красноярский край - 31
- Иркутская область - 7
- Кемеровская область - 7
- Новосибирская область - 84
- Омская область - 14
- Томская область - 8
- Республика Бурятия - 25
- Республика Саха (Якутия) - 32
- Забайкальский край - 17
- Камчатский край - 3
- Приморский край - 49
- Амурская область - 5
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 6
- Сахалинская область - 1
- Еврейская автономная область - 2
- Чукотский автономный округ - 3
Выписано за весь период пандемии 63 166 выздоровевших.