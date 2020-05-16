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16.05.2020 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сирии на месте гибели Романа Филипова установили памятную табличку

Текст: Юрий Гаврилов
Память героически погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова увековечили в провинции Идлиб. На камне, за которым сбитый террористами пилот штурмовика Су-25 принял свой последний бой и который до сих пор ранит следы от пуль боевиков, установили специальную табличку.
Фото: twitter Фото: twitter
Фото: twitter

На ней на русском и арабском языках написано: "Здесь 3 февраля 2018 года принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава". В церемонии ее открытия участвовали наши и сирийские военные, в том числе сослуживцы Филипова. Один из них Александр Погорельский так вспоминал последнюю встречу с Романом: "У нас есть традиция такая, кое-что оставлять, чтобы вернуться. Он лично мне оставил эту пилотку и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернешься. Вот я сейчас ее привез сюда. Вернуть ему", - цитирует ТАСС слова Погорельского.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
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А вот что сказал о подвиге майора Филипова полковник сирийской армии Рами Маваз: "Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем. Мы всегда ощущаем безопасность, когда слышим в небе звук самолета, и мы знаем, что российская авиация прикрывает нас с воздуха. Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали ради нас".

Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии из переносного зенитно-ракетного комплекса во время облета зоны деэскалации Идлиб. Это задание, предусмотренное системой контроля режима прекращения огня, выполняла пара наших самолетов, в которой Филипов был ведущим. Когда в его штурмовик угодила выпущенная с земли зенитная ракета, пилот до последнего удерживал поврежденную машину в воздухе и даже успел доложить командованию, что был атакован.

Приземлившись после катапультирования в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб, майор начал отстреливаться из пистолета Стечкин. Но был тяжело ранен и окружен. А когда террористы подобрались к Филипову на расстояние в несколько десятков метров, со словами "Это вам за пацанов!" он подорвал себя гранатой. За мужество и героизм командир эскадрильи был посмертно удостоен звания Героя России.

Романа похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа, где он родился. Район гибели Филипова оставался под контролем боевиков еще целых два года, пока в результате ожесточенных боев его не освободили подразделения сирийского бригадного генерала Хасана Сухейля.

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