В США сенаторы одобрили помощь экономике на триллионы долларов

Палата представителей Конгресса США с небольшим преимуществом голосов - 208 против 199 - утвердила законопроект о выделении трех триллионов долларов на борьбу с коронавирусом и стимулирование потрясенной пандемией экономики, сообщает Reuters.

Принятый 15 мая законопроект на 1800 страницах под названием "Закон о героях" распространяется на все сферы экономики. В том числе, предусматривает выделение 500 миллиардов долларов в виде помощи правительствам штатов, а также средства на очередной раунд прямых выплат отдельным лицам и семьям, обеспечение доплаты за работу в опасных условиях работникам здравоохранения и других лицам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией.

"Многие из них рисковали своими жизнями, чтобы спасти людей, многие из них могут потерять свои рабочие места, поскольку доходы государства и местных органов власти во время кризиса резко упали. Не действовать сейчас - это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Второй по влиятельности республиканец Стив Скалис призвал Конгресс не утверждать огромный пакет помощи, назвав его "социалистической распродажей" и обвинил в американских экономических потерях Китай, где в конце прошлого года появился коронавирус. Со своей стороны, президент-республиканец Дональд Трамп пообещал вето, если документ окажется у него на столе.

По оценкам СМИ, маловероятно, что принятый законопроект пройдет через Сенат и будет подписан президентом. Белый дом выступает против выделения дополнительных средств, мотивируя это тем, что на поддержку экономики в совокупности были выделены три триллиона долларов.

"Предложение демократов не имеет никаких шансов стать законом в том виде, в котором оно было принято, скорее всего, предстоят трудные переговоры с Белым домом и Сенатом, контролируемом республиканцами", - комментирует Associated Press.

Принятие законопроекта произошло после того, как в США было зарегистрировано более 85 тысяч случаев смерти от COVID-19. Это значительно превышает показатели любой другой страны. Между тем экономика США понесла сокрушительный удар от вспышки коронавируса. Около 36,5 миллионов человек - более чем каждый пятый работник - в Соединенных Штатах подали заявки на получение пособий по безработице с начала кризиса.