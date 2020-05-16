Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный перелет

Авиакомпания-лоукостер French bee совершила самый длинный беспосадочный внутренний рейс с острова Таити в Париж. Лайнер преодолел более 16 тысяч километров и побил предыдущий рекорд, сообщил телеканал France24.

В марте самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил самый длинный перелет из Французской Полинезии в Париж. Маршрут длиной 15 715 километров были преодолен за 16,5 часа. Рекорд получился вынужденным. Власти США в связи с угрозой коронавируса закрыли воздушное пространство для стран Шенгенской зоны и не разрешили совершить промежуточную посадку в Лос-Анджелесе.

Между тем самым длинным беспосадочным рейсом является 17,5-часовый перелет из Окленда в Доху в июне 2018 года. В январе того же года рекордный перелет длиной в 17 часов продемонстрировала австралийская авиакомпания Qantas Airways по маршруту Перт-Лондон.