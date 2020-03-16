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16.03.2020 14:16
Рубрика: В мире

Коронавирус вынудил пилотов лайнера совершить рекордный перелет

Текст: Константин Волков

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Air Tahiti был вынужден совершить беспосадочный перелет из Папеэтэ (Таити, Французская Полинезия) в Париж. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Обычно этот рейс делает промежуточную посадку в Лос-Анджелесе (США) однако сейчас воздушное пространство Соединенных Штатов закрыто для самолетов из стран Шенгенской зоны, а значит - и для Air Tahiti, поскольку Французская Полинезия является заморским сообществом Франции.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
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По этой причине пилотам пришлось лететь 15 800 километров без посадки. Рейс занял 16,5 часа, и, как отмечают пилоты, стал возможен только благодаря попутному ветру.

Столь длительный пассажирский рейс Boeing 787-9 Dreamliner стал первым в истории. Ранее самолет этой модели совершил беспосадочный перелет Нью-Йорк - Сидней за 19 часов 16 минут, но это был экспериментальный полет без пассажиров.

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