Коронавирус вынудил пилотов лайнера совершить рекордный перелет

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Air Tahiti был вынужден совершить беспосадочный перелет из Папеэтэ (Таити, Французская Полинезия) в Париж. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Обычно этот рейс делает промежуточную посадку в Лос-Анджелесе (США) однако сейчас воздушное пространство Соединенных Штатов закрыто для самолетов из стран Шенгенской зоны, а значит - и для Air Tahiti, поскольку Французская Полинезия является заморским сообществом Франции.

По этой причине пилотам пришлось лететь 15 800 километров без посадки. Рейс занял 16,5 часа, и, как отмечают пилоты, стал возможен только благодаря попутному ветру.

Столь длительный пассажирский рейс Boeing 787-9 Dreamliner стал первым в истории. Ранее самолет этой модели совершил беспосадочный перелет Нью-Йорк - Сидней за 19 часов 16 минут, но это был экспериментальный полет без пассажиров.