Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Среди факторов, которые нельзя игнорировать - одышка и ощущение нехватки воздуха.

"Большая частота дыхания - 20-30 движений в минуту, температура выше 38 градусов, кашель. Если такие симптомы есть, то человеку необходима госпитализация", - рассказал доктор в эфире Первого канала.

Из других симптомов болезни, которые надо вовремя заметить, врач назвал посинение кожного покрова и слизистой оболочки. Специалист также напомнил про важность в этот период санитарных мер защиты: наряду с ношением масок и перчаток следует соблюдать социальную дистанцию. Президент страны уже поручил правительству совместно с главами регионов увеличить объемы тестирования населения на наличие COVID-19, а также сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 4,5 миллиона человек.