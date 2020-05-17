Безумные "Зубилы": тюнинговые проекты ВАЗ-2108 и 2109

"Восьмерка" - не только мечта юношей 90-х годов, получивших права, но и одна из первых отечественных моделей, которая подвергалась всестороннему тюнингу, причем чаще всего кустарному. На модели семейства "Спутник" выпускалось и до сих пор выпускается бесчисленное количество всевозможных аксессуаров. С появлением профессиональных тюнинговых ателье находятся и те, кто строит на базе переднеприводных ВАЗов серьезные и дорогие проекты. Ну и, конечно, не стоит забывать, что и сам завод не гнушался выпускать необычные модификации ВАЗ-2108 и 2109. Смотрим, что из всего этого сегодня выставлено на продажу.

Турбовосьмерка за 300 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

В Волгограде за не очень большие деньги выставлен на продажу масштабный тюнинговый проект на базе ВАЗ-2108 2002 года выпуска. Это как раз пример дорого комплексного подхода к тюнингу - описание изменений занимает две страницы А4.

Одно из главных - под капотом машины установлен сильно переделанный вазовский двигатель 1.6, которому добавили турбонаддув. Заявленная мощность - 250 лошадиных сил. Под возросшую мощность серьезно переделаны и все остальные узлы и агрегаты.

Само собой, тюнингу подвергся и интерьер, который перетянули кожей, установили сиденья от Subaru, врезали подиумы под акустику и установили современные мультимедийные системы. Это малая доля того, что было сделано с машиной. По словам владельца, инвестиции в проект составили более полумиллиона рублей, а сама "Восьмерка" неоднократно становилась участником разных фестивалей.

ВАЗ-2108 за 300 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

Виталий из Смоленска выставил на продажу редкую модификацию "Восьмерки" в кузове кабриолет. Такие машины мелкой серией чаще всего делались европейскими дилерами ВАЗа для внутреннего рынка, хотя специалисты из Тольятти порой в проектах все же участвовали. В Европе у кабриолетов на базе "Жигулей" была масса названий, но самым распространенным из них стало женское имя "Наташа".

Предлагаемая версия 1991 года выпуска с двигателем 1.5 мощностью 70 л.с. Заявленный пробег - 100 000 км, что может быть правдой, поскольку даже вазовские кабриолеты в России покупались как диковинки и часто не эксплуатировались. По этой же причине быстро надоедали, так что чаще всего в ПТС большое число владельцев.

К сожалению, никакого описания и истории к машине нет, но видны следы легкого тюнинга вроде замены оптики и дисков. Система сайта объявлений выдает предупреждение о неких юридических ограничениях.

Дизельный ВАЗ-2109 "Тарзан" за 398 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу редкая мелкосерийная модификация "Девятки", известная как "Тарзан". Это целое семейство моделей ВАЗ-2108, -09, -099 и даже 2111 и 2112, которые под заказ выпускались с конца 90-х годов прошлого века.

По своей сути представляют собой скрещивание легковых моделей ВАЗ с агрегатами "Нивы", причем в основе машины находится рама. Таким образом ВАЗ пытался сделать альтернативу устаревшему внедорожнику, но с комфортом своих легковушек. Как покажет история, первозданная "Нива" в итоге переживет еще не одно поколение "Лад".

Несмотря на то, что "Тарзаны" регулярно встречаются в продаже, выставленный в Санкт-Петербурге образец - одна из 105 выпущенных машин с французским дизелем Peugeot, которые устанавливались на экспортные "Нивы". Кроме того, "Тарзаны" оснащались полностью независимой подвеской, дисковыми тормозами всех колес и усилителем руля.

ЛамбоВАЗ за 500 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

Евгений из белорусского города Гомель, видимо отчаявшись продать машину на родине, выставил на российских ресурсах интересный тюнинговый проект на базе ВАЗ-2108 1992 года выпуска. Подход к созданию схож с "Турбовосьмеркой", описанной выше: автомобиль подвергся масштабной переделке, которая коснулась буквально всей конструкции.

Доработан и усилен кузов, полностью переделан и обшит кожей салон, в который умудрились установить интерьер от Opel Vectra A. Само собой, отдельный раздел описания занимает акустика от Pioneer. Под капотом доработанный мотор 1.8 с коробкой передач от "Десятки". Полностью переделана подвеска, трансмиссия, тормозная и выхлопная системы. В качестве бонуса хозяин отдает с машиной и новый компрессор на 0,5 бар. Ну а главным вау-фактором проекта являются так называемые ламбо-двери, открывающиеся вверх.

Гоночная "Восьмерка" за 750 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

В Москве продается гоночный ВАЗ-2108 1997 года выпуска для участия в соревнованиях по ралли-кроссу.

Автомобиль подготовлен исключительно для гонок и не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Каркас безопасности, спортивный технический паспорт и уровень подготовки по классу S1600. Под капотом машины двигатель на 210 лошадиных сил.

Подробностей постройки и истории участия в соревнованиях нет. Поскольку такие автомобили не имеют случайных покупателей и продаются в "своей" среде, подобная информация имеет второстепенное значение.

Коллекционная "Лада Наташа" за 2 000 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

В Санкт-Петербурге известное реставрационное ателье выставило на продажу очень редкий экземпляр кабриолета на базе ВАЗ-2108 1994 года выпуска. Машина построена бельгийским кузовным ателье Garage Meeus с привлечением конструкторов и дизайнеров АвтоВАЗа, которые разработали кузов без центральной дуги. Машина имеет оригинальный обвес Scaldia-Volga - крупнейшего на тот момент экспортера советских машин в страны Бенилюкса.

По имеющемуся описанию, при реставрационных работах консультации проводились лично с Владимиром Ярцевым - дизайнером АвтоВАЗа тех лет и создателем оригинальных кабриолетов ВАЗ, а также других моделей завода. Выставленный образец имеет полностью оригинальную техническую часть с двигателем 1.3 мощностью 64 лошадиные силы.

Тысячесильный ВАЗ-2108 за 13 000 000 рублей

Фото: скриншот с сайта auto.ru

В Ростове-на-Дону продается "Восьмерка" 1988 года по цене нового Mercedes AMG. Собственно, от ВАЗ-2108 в машине (и то не полностью) остался только кузов. Проект является ничем иным как болидом для участия в чемпионате России по дрэг-рейсингу, то есть, скоростных заездах по прямой на 402 метра, и принадлежит обладателю Кубка России из команды Clubturbo Владимиру Третьяку.

Мощность турбодвигателя, в том числе при помощи впрыска закиси азота, доведена до 1100 лошадиных сил. Запредельная отдача позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды, а до 250 км/ч - за 9,5. Все это выжато из четырехцилиндрового мотора Mitsubishi и передается на передние ведущие колеса.