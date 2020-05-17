На этой неделе стало известно, что четвёртый сезон израильской "Фауды" выйдет в региональный эфир не раньше следующего года. До международной аудитории Netflix он и вовсе доберётся лишь в 2022-м. Тому есть очевидное объяснение: съёмки застопорила треклятая пандемия коронавируса.

Теперь миллионам фанатов остаётся только ждать - ну или освежать в памяти события трёх предыдущих частей. Тем же, кто проект по каким-то причинам игнорировал, советуем исправляться поскорее. Смотреть, правда, придётся залпом - вероятно, в ущерб сну, еде, прочим физиологическим потребностям. И будьте уверены: "Фаудой" не за красивые глаза постоянно открывают всякие там авторитетные рейтинги лучших неанглоязычных телешоу современности.

И точно не врут, когда называют её беспрецедентно увлекательной. Захватывает сразу, держит крепко и, постепенно разрастаясь в масштабах, даёт огня. В том числе буквально. Поскольку в центре внимания - деятельность элитной контртеррористической группы. Так называемых псевдоарабов - армейских сверхпрофессионалов, которые свободно владеют арабским языком, знают каждый закоулок Западного берега реки Иордан и постоянно туда заезжают. Преимущественно на разведку, хотя если уж совсем припечёт - на охоту за палестинскими "вооружёнными патриотами", руководствуясь принципом "Хочешь узнать врага получше - влезь в его шкуру".

Из чего вытекают не только малопредсказуемые сценарные кульбиты, но и головоломные нравственные парадоксы. Контекст, кстати, детально знаком шоураннерам. Один из них - опытный военкор Ави Иссахаров. Второй - Лиор Раз, по совместительству исполнитель главной роли (брутально-харизматичного бойца спецназа мистаарвим Дорона Кабильо), несколько лет опасно и трудно служил в соответствующем подразделении, обильно нюхнул пороху под прикрытием и, что особо важно, научился понимать мотивы, психологию, мировосприятие противников. Отсюда уникальная для данного "сеттинга" смысловая инвариативность. Или, как сейчас модно говорить, "серая мораль".

Первый намёк на неё - аккурат в названии. "Фауда" в переводе значит "хаос", "беспорядок", запутанность": ни тебе огульно виноватых, ни целиком правых, всё переплетено. Израильтяне, отлично сыгранные местными звёздами, совершенно не похожи на жестоковыйных супергероев. Они, конечно, не сомневаются в целях - но не всегда уверены в средствах. Тем более что тактические осечки и, хуже того, серьёзные стратегические провалы в их работе неизбежны, сколь бы идеальным ни казался план той или иной операции. Любая - пусть даже мимолётная - ошибка на боевом задании почти гарантированно ведёт к чудовищной эскалации насилия, необязательным жертвам, чьим-то слезам и проклятьям - хотя всего перечисленного и так хватает. Плюс сюда же наслаиваются психические травмы, неурядицы в личной жизни, груз прошлого.

Палестинцы, в свою очередь, изображены весьма неоднородным сообществом с целым комплексом собственных проблем, каковым они, собственно, и являются. На пару-тройку безумных фанатиков чёрными знамёнами приходятся десятки сложноустроенных, рефлексирующих персонажей. Кто-то стал жертвой опасных маргинальных заблуждений, другие пассионарно следуют за специфическими идеалами, третьих в принципе коробит от любых упоминаний "джихада" до тех пор, пока обстоятельства не вынуждают перейти черту. Расклад дополнительно осложнён развесистым древом родственных и дружеских связей, включая межнациональные, а также двухсторонней вербовкой, тонкостями агентурной работы, атмосферой взаимного недоверия.

Выводы стандартны - вернее, стандартно актуальны: кровопролитие порождает ответное кровопролитие, месть чревата местью, война никогда не меняется. Как со всем этим быть и куда двигаться дальше, сериал, впрочем, не отвечает... Зато создаёт объёмную картину не слишком хорошо изученного широкими зрительскими массами ближневосточного недобрососедства с его хрупким механизмом сдержек и противовесов. Каждый штрих способствует погружению в подоплёку конфликта, и подаётся материал соответствующим образом. Так, чтобы художественные допущения не шли во вред аутентичности.

Причём формы это касается в равной содержанию степени. Ведь "Фауда", помимо прочего (и, наверное, в первую очередь), ещё и великолепный шпионский триллер. Богатый на драматичные твисты и опустошающе трагичные эпизоды, по-настоящему - а не "по-голливудски" - основанный на реальных событиях. Напряжённый, колючий, бескупюрный. Не лишённый толики сурового солдатского юмора, но чаще всего страшный - как бывает страшна обыденность ежедневных репортажей из горячих точек.

Динамичная операторская работа "с плеча" перемежается монохромным взглядом сквозь камеру беспилотника. Перестрелки обычно длятся считанные секунды, однако почти всегда пугают интенсивностью и внезапностью. Звон натянутых нервов сливается воедино с тревожной закадровой музыкой. С экрана веет раскалённым воздухом, жёлтой пустынной пылью, постоянной опасностью. И саспенсом, который в лучшие моменты измеряется запредельными - ранее, пожалуй, недоступными жанру - величинами.

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