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17.05.2020 10:15
Рубрика: Власть

Иностранным спортсменам и тренерам разрешено вернуться в Россию

Текст: Владимир Кузьмин
Иностранным спортсменам и тренерам разрешено вернуться в Россию. После прилета они обязаны пройти 14-дневный карантин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство внесло поправки в распоряжение о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию для граждан других государств, включая Беларусь, и лицам без гражданства. Оно действует с 18 марта и содержит ряд исключений.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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К ним добавлены легионеры и иностранные специалисты из тренерских штабов, имеющие контракты с российскими спортивными организациями. После приезда в страну им предстоит провести две недели на карантине, как это предписано Роспотребнадзором для всех прибывающих из-за границы.

Решение направлено на то, чтобы российские спортивные клубы, в том числе футбольные, после смягчения ограничений, принятых из-за коронавирусной инфекции, могли вернуться к полноценным тренировкам для подготовки к соревнованиям. Так, ранее Российский футбольный союз объявил о возобновлении розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги с 21 июня. Матчи турнира будут проходить при пустых трибунах.

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