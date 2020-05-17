Иностранным спортсменам и тренерам разрешено вернуться в Россию. После прилета они обязаны пройти 14-дневный карантин.

Правительство внесло поправки в распоряжение о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию для граждан других государств, включая Беларусь, и лицам без гражданства. Оно действует с 18 марта и содержит ряд исключений.

К ним добавлены легионеры и иностранные специалисты из тренерских штабов, имеющие контракты с российскими спортивными организациями. После приезда в страну им предстоит провести две недели на карантине, как это предписано Роспотребнадзором для всех прибывающих из-за границы.

Решение направлено на то, чтобы российские спортивные клубы, в том числе футбольные, после смягчения ограничений, принятых из-за коронавирусной инфекции, могли вернуться к полноценным тренировкам для подготовки к соревнованиям. Так, ранее Российский футбольный союз объявил о возобновлении розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги с 21 июня. Матчи турнира будут проходить при пустых трибунах.