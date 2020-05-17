Как принимаются и исполняются решения властей во время пандемии

В связи с пандемией в России была запущена масштабная антивирусная программа - пакет мер по поддержке граждан и бизнеса. При этом всю управленческую цепочку перенастроили на максимально оперативную реализацию федеральных решений, а конечный результат - на контроле у президента. Владимир Путин лично следит за тем, чтобы все выплаты дошли до каждого адресата.

Мало кто заметил, но на одном из заседаний Владимир Путин рассказал о том, как создавались принятые в России инструменты поддержки семей и занятости. "Решения вырабатывались буквально в считаные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний", - вскользь обронил президент.

В условиях пандемии этот принцип запущен по всей административной цепи: от ведомств и губернаторов требуется такое же оперативное и техничное исполнение всех решений. "Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее довести до конца", - заявил Путин уже на другом совещании.

"Переключение скоростей" по вертикали стало очевидным с 25 марта, когда президент объявил первый пакет мер поддержки граждан и пострадавшего бизнеса. Буквально на следующий день, 26 марта, антивирусный пакет был рассмотрен на заседании правительства. А уже 31 марта парламент принял и все необходимые для его реализации поправки в законы: Госдума рассмотрела в трех чтениях, а Совфед одобрил их в тот же день. По сути, нормативная база была сформирована в рекордно короткие сроки.

- Никакой чрезвычайщины, естественно, нет. Есть синхронная, оперативная работа исполнительной и законодательной власти, - поясняла журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. - Мы готовы все делать жестко, быстро, в оперативном режиме. Этот режим мы будем сохранять до тех пор, пока этого будет требовать ситуация.

Последующие недели показали: стандартная модель управления "решение - исполнение - контроль" перезагружена с поправкой на вирус. В борьбе с COVID скорость принятия и исполнения решений значительно выросла, а контроль ужесточен и строго персонализирован. Президент, с одной стороны, регулярно напоминает про личную ответственность губернаторов и министров. С другой стороны, реализацию всех мер поддержки держит на личном контроле.

В условиях форс-мажора ускорен документооборот, на согласования между ведомствами отведены предельно сжатые сроки. "Установлен внутренний суточный срок - 24 часа, в течение которого внутри министерств документы должны быть согласованы", - заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. За счет этого оперативно выходят распоряжения о субсидиях и другие акты правительства. Например, постановление о порядке разовой выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кабмин выпустил через несколько часов после того, как президент о ней объявил.

В борьбе с COVID скорость принятия и исполнения решений значительно выросла, а контроль ужесточен и строго персонализирован

Одна из важнейших мер второго пакета - безвозмездная помощь бизнесу на выплату зарплаты в размере МРОТ - потребовала времени, тем не менее и она была запущена точно в срок, 1 мая. "Постановление правительства вышло 24-го числа. Мы включили, развернули все механизмы предоставления субсидий в 00 часов 1 мая", - отчитался перед президентом глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Упоминание в его докладе дат и даже конкретного часа вряд ли можно считать случайным. Очевидно, что требования к исполнительской дисциплине сильно повышены.

11 мая Путин предложил новый - самый масштабный - пакет мер поддержки граждан и экономики. Уже 13 мая Михаил Мишустин попросил коллег отчитаться о нормативных актах, подготовленных для реализации этих шагов. "Задача, которую нам поставил президент, - довести средства до людей и бизнеса без задержек. Надо все делать без промедлений", - напомнил премьер.

Ряд документов кабмин рассмотрел на заседании на следующий день, включая параметры запуска кредитной программы поддержки занятости и федеральные доплаты соцработникам за особые условия труда в пандемию (выделено 7,6 млрд рублей). А уже на этой неделе новый пакет рассмотрит парламент, включая изменения в Налоговый кодекс в связи со списанием налогов, за исключением НДС, и страховых взносов за II квартал 2020 года.

Любая государственная задача ценна не сама по себе, а тем, что она должна гарантировать конкретные блага - деньги на руках у людей, возможность найти работу, взять кредит, воспользоваться отсрочкой и т.д. Поэтому четкая схема исполнения на входе должна сопровождаться контролем на выходе. В нынешней экстренной ситуации спрос идет со стороны самого президента.

Яркий пример: выплаты на детей по 10 тысяч рублей. Прием заявлений от граждан был начат на следующий день, но в отделениях Пенсионного фонда выстроились огромные очереди. А портал госуслуг дал сбой из-за большого объема заявок. Практически немедленно последовала резкая публичная реакция президента. Нужно все доводить до конца, заявил Путин 13 мая, "иначе результата, которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет".

Уже не технический, а явный управленческий сбой в ряде регионов произошел с доплатами медикам. "Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - заранее предупредил президент. Получить деньги врачи и медсестры должны были к 15 мая. Но кое-где людям решили недодать обещанных сумм. В пятницу, как раз 15 мая, президент резко осадил губернаторов: он поручал считать не часы, проведенные в "красной зоне", а сам факт работы с больными COVID.

- Послушайте меня, послушайте внимательно, - обратился к региональным чиновникам Путин. - Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет.

Итоги того, как выполнено это поручение, он обещал подвести в начале этой недели. По всем регионам без исключения. Даже в такой большой стране, как Россия, не должен потеряться ни один получатель государственной помощи. Об этом Путин чиновников тоже заранее предупредил. "Обращаю внимание: решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки", - сказал президент. "А до тех пор, - указал он, - пока здесь остаются даже единичные на первый взгляд частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет".