Какие штрафы предусмотрены за нарушение остановки и стоянки

В статье КоАП, описывающей правила остановки и стоянки автомобиля, почти за все нарушения в этой области предусмотрены весьма существенные наказания. Причем автомобилистов в Москве и Санкт-Петербурге наказывают за такие проступки строже, чем в других городах.

Так, например, за нарушение правил остановки или стоянки автомобилей (по части 1 статьи 12.19 КоАП) полагается или штраф в размере 500 рублей или простое предупреждение. Оговаривается, что за такое нарушение, совершенное на дорогах Москвы или Санкт-Петербурга, водителю причитается безальтернативно штраф в размере 2500 рублей.

Но есть исключения. Одно из них упоминается в части 1 статьи 12.10 КоАП РФ, где говорится, что за остановку или стоянку на железнодорожном переезде водителю грозит штраф в размере 1000 рублей. Альтернативой штрафу может стать лишение прав управления автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев.

Еще одно "дорогостоящее" с точки зрения штрафов место - это парковка на месте, предназначенном для машины инвалида. Придется заплатить 5000 рублей.

Также есть отдельные нюансы применения этих правил стоянки и остановки в Москве и Санкт-Петербурге. Так, если водитель остановил свой автомобиль на пешеходном переходе или на расстоянии ближе пяти метров перед ним, то в Москве и Питере его оштрафуют на 3000 рублей (в других регионах штраф установлен в размере 1000 рублей).

Нельзя также останавливаться или стоять на расстоянии ближе, чем 15 метров, от места остановки маршрутных транспортных средств или такси. Исключение - когда такая остановка необходима для высадки или посадки пассажиров. В противном случае автомобилиста ожидает штраф в размере 1000 рублей.

Также штраф в размере 3000 рублей установлен в Москве и Санкт-Петербурге для водителя, машина которого при стоянке или остановке создала препятствия для движения других автомобилистов по дороге. В регионах штраф за такое нарушение согласно части 4. статьи 12.19 КоАП достигает 2000 рублей.

А для того, чтобы на нарушать правила дорожного движения и останавливаться в положенных местах, водитель должен обращать внимание на запрещающие знаки. К таким знакам относятся, например, знак 3.27 "Остановка запрещена", а также 3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца". Также важно помнить, что зона действия таких знаков распространяется от места их установки до ближайшего перекрестка или конца населенного пункта, когда речь идет о населенных пунктах, где нет перекрестков.

По правилам дорожного движения (пункт 12.1) разрешается остановка и стоянка автомобиля на правой стороне дороги на обочине. Если обочины нет, то остановка и стоянка разрешена на краю проезжей части. Кроме того, остановка и стоянка возможны и с левой стороны дороги. Но только "в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого на правления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением".