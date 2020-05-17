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17.05.2020 10:55
Рубрика: Культура

Концерт Евровидения-онлайн Europe Shine A Light - одно из лучших шоу года

Текст: Сусанна Альперина
Можно поздравить организаторов Евровидения онлайн 2020 - они создали одно из лучших шоу года Europe Shine A Light, дав пример всем остальным.

Этот концерт, который мы вчера увидели, был произведением телевизионного искусства, созданным профессионалами разных стран. Яркое, но короткое представление участников, грамотные комментарии (отдельное спасибо комментаторам Яне Чуриковой и Юрию Аксюте). Первый канал грамотно распорядился эфиром, выпустив как превью к Евровидению 2020 специальный выпуск программы "Пусть говорят". Он длился всего 20 минут, но за это время успел создать соответствующее настроение. Постарались российские исполнители разных лет, которые участвовали в Евровидении - Дима Билан, Полина Гагарина, группа "Тату", Сергей Лазарев и другие. Филипп Киркоров - большой фанат этого европейского музыкального конкурса рассказал, как продюсировал в этом году двух участников из Молдовы и Литвы. Но главную "нотку" задал "Пухляш" - Дмитрий Красилов, который станцевал в студии так, что даже самый черствый зритель не мог не улыбнуться. Разумеется, группа Little Big также вышла на связь и достойно представила свой номер и новый клип.

Фото: Майстерман Семен / ТАСС
Официально: "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме

Вот лишь три момента концерта Europe Shine A Light способные заставить расчувствоваться любого - это композиция, когда показывали европейские достопримечательности. Без людей. Когда выступал Бьёрн Ульвеус из АВВА и рассказывал, что его внук удивился, узнав, что дедушка был поп-звездой. И, конечно же, исполнение всеми участниками песни, по имени которой назван концерт. Ее сейчас можно посмотреть на официальном сайте конкурса, но в самом концерте она смотрится по-другому.

Но самое главное, что дало это телешоу, - чувство единения, и в этом смысле даже неплохо, что концерт проходил без соревновательной составляющей - тут можно было оценить задумку организаторов. Да, мы сейчас не можем никуда поехать. Но благодаря этому концерту побывали везде. В этом плане, даже если бы Евровидения не было - его стоило бы придумать. За два часа "перелистнули" весь мир. Оживили все свои воспоминания, связанные со странами, где удалось когда-то побывать. И молодые сильные голоса сопроводили это телепутешествие песнями, которые способны вывести из депрессии и укрепить дух в то время, когда мы все должны быть затворниками, чтобы победить напасть.

Фото: youtube
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В наши дни, когда многие телеканалы и не только огульно "бросились" в формат онлайн, их трудно за это судить - нужно выживать. Но именно концерт Europe Shine A Light показал, как профессионально и грамотно можно работать дистанционно. И, как бы то ни было, именно это телешоу может стать тем самым историческим свидетельством времени, которое сохранится в телевизионных архивах многих стран мира. И образцом - как именно нужно работать.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы "Евровидение-2021" Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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