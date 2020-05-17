Концерт Евровидения-онлайн Europe Shine A Light - одно из лучших шоу года

Этот концерт, который мы вчера увидели, был произведением телевизионного искусства, созданным профессионалами разных стран. Яркое, но короткое представление участников, грамотные комментарии (отдельное спасибо комментаторам Яне Чуриковой и Юрию Аксюте). Первый канал грамотно распорядился эфиром, выпустив как превью к Евровидению 2020 специальный выпуск программы "Пусть говорят". Он длился всего 20 минут, но за это время успел создать соответствующее настроение. Постарались российские исполнители разных лет, которые участвовали в Евровидении - Дима Билан, Полина Гагарина, группа "Тату", Сергей Лазарев и другие. Филипп Киркоров - большой фанат этого европейского музыкального конкурса рассказал, как продюсировал в этом году двух участников из Молдовы и Литвы. Но главную "нотку" задал "Пухляш" - Дмитрий Красилов, который станцевал в студии так, что даже самый черствый зритель не мог не улыбнуться. Разумеется, группа Little Big также вышла на связь и достойно представила свой номер и новый клип.

Вот лишь три момента концерта Europe Shine A Light способные заставить расчувствоваться любого - это композиция, когда показывали европейские достопримечательности. Без людей. Когда выступал Бьёрн Ульвеус из АВВА и рассказывал, что его внук удивился, узнав, что дедушка был поп-звездой. И, конечно же, исполнение всеми участниками песни, по имени которой назван концерт. Ее сейчас можно посмотреть на официальном сайте конкурса, но в самом концерте она смотрится по-другому.

Но самое главное, что дало это телешоу, - чувство единения, и в этом смысле даже неплохо, что концерт проходил без соревновательной составляющей - тут можно было оценить задумку организаторов. Да, мы сейчас не можем никуда поехать. Но благодаря этому концерту побывали везде. В этом плане, даже если бы Евровидения не было - его стоило бы придумать. За два часа "перелистнули" весь мир. Оживили все свои воспоминания, связанные со странами, где удалось когда-то побывать. И молодые сильные голоса сопроводили это телепутешествие песнями, которые способны вывести из депрессии и укрепить дух в то время, когда мы все должны быть затворниками, чтобы победить напасть.

В наши дни, когда многие телеканалы и не только огульно "бросились" в формат онлайн, их трудно за это судить - нужно выживать. Но именно концерт Europe Shine A Light показал, как профессионально и грамотно можно работать дистанционно. И, как бы то ни было, именно это телешоу может стать тем самым историческим свидетельством времени, которое сохранится в телевизионных архивах многих стран мира. И образцом - как именно нужно работать.