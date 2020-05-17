Nissan лишил обновленный кроссовер Kicks коробки передач

Nissan рассекретил обновлённый Kicks. Кроссовер не получил никаких силовых агрегатов, кроме гибридного. Однако гибридная установка у модели не совсем привычная - без коробки передач.

Рестайлинг затронул решётку радиатора, фары, фонари и бамперы. Вся оптика в базовой комплектации - светодиодная. Компоновка и дизайн салона не изменились. Обновили точечно: установлен другой руль, похожий на тот, который установлен на Nissan Leaf, диагональ мультимедиа выросла с 7 до 8 дюйма, вместо привычного селектора в тоннеле пола красуется нефиксируемый джойстик.

Nissan Kicks пока представлен только для рынка Таиланда, где получил гибридную систему e-Power. Она состоит из 79-сильного бензинового мотора 1.2 литра, выступающего в качестве генератора, 129-сильного электродвигателя, инвертора, блока аккумуляторов. Теоретически модель можно сделать полноприводной: например, у Nissan Note есть версия с электромоторчиком на задней оси. Обновлённый Kicks может ехать в одном из четырёх режимов: Normal, S, Eco и EV. Сколько кроссовер протянет на "чистой энергии", не уточняется.

Фото: Пресс-служба Nissan.

В зависимости от комплектации Nissan Kicks "2020 оснащён 17-дюймовыми литыми дисками, 2-зонным климат-контролем, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шестью подушками безопасности, цифровой 7-дюймовой приборной панелью, круиз-контролем, камерой кругового обзора, системами мониторинга "слепых" зон и предупреждения о возможности фронтального столкновения и другими системами, входящими в комплекс Nissan Intelligent Mobility.

Надо сказать, что Kicks недёшев: за кроссовер в базовой версии просят не менее 889 000 бат (2 042 500 рублей). Впрочем, на фоне конкурентов кроссовер Nissan выглядит привлекательным предложением: Honda HR-V в Таиланде стоит 949 000 бат, а Toyota C-HR - 979 000 бат.

Напомним, что для каждого рынка Nissan предлагает Kicks на разных платформах, и, если модель всё-таки доберётся до России, то на "тележке" B0, на которой скроена индийская спецификация кроссовера.