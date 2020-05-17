Указ губернатора Оренбургской области от 17 мая 2020 года № 224-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук) следующее изменение, изложив его в новой редакции:

"В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Оренбургской области от 30 ноября 2009 года № 593-п "Об утверждении положения об Оренбургской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории Оренбургской области постановляю:

1. Ввести на территории Оренбургской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. С 18 марта 2020 года:

запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников;

отменить проведение запланированных на территории Оренбургской области мероприятий с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

3. Приостановить с 28 марта по 31 мая 2020 года на территории Оренбургской области работу:

организаций общественного питания, за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций;

массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря (детские машины, велосипеды и прочее), иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих банковские услуги, ритуальные услуги, ветеринарные услуги, услуги химической чистки изделий, косметические и парикмахерские услуги (в том числе салоны красоты), стоматологические услуги, фотоуслуги, автосервисов, автомоек);

музеев в части оказания услуг посетителям;

библиотек в части оказания услуг посетителям, за исключением отделов абонемента.

Торговые, торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы, рынки вправе приступить к работе после рассмотрения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области обращения собственников объектов о готовности объекта к работе с учетом требований к проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях торговли. Не подлежит возобновлению работа организаций общественного питания, кинозалов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных и развлекательных объектов, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков.

Объекты торговли, организации, предоставляющие услуги населению, независимо от их форм собственности, расположенные на территориях муниципальных образований Оренбургской области, на которых введен карантин, осуществляют работу в соответствии с установленным соответствующим правовым актом режимом ограничений.

4. Хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по реализации товаров, обеспечить:

строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях торговли;

соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территориях соответствующих организаций, в том числе путем установления предельно допустимого числа покупателей из расчета не более 50 покупателей на 200 кв. метров, одновременно находящихся в торговом зале;

нанесение специальной разметки, установление специального режима допуска и нахождение лиц на соответствующих территориях исключительно в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Хозяйствующим субъектам, предоставляющим банковские услуги, в целях исключения скопления людей и образования очереди обеспечить работу достаточного количества отделений на территориях муниципальных образований Оренбургской области.

Хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по оказанию услуг, за исключением библиотек, обеспечить предоставление услуг строго по предварительной записи. Исключить пересечение потоков посетителей и образование очереди.

Всем хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по реализации товаров, оказанию услуг, в том числе услуг по перевозке пассажиров и багажа, обеспечить:

работников средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки);

утверждение графика санитарной уборки и дезинфекции торговых залов (помещений), туалетов;

проведение ежедневной (не реже трех раз в день) обработки внешних поверхностей, дезинфекции помещений, рабочих мест, туалетов;

установку в общедоступном месте антисептических средств для обработки рук;

создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;

контроль наличия у покупателей (клиентов), находящихся в торговых залах, помещениях, у пассажиров в общественном транспорте, в том числе в такси, средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), исключив допуск в торговые залы (помещения), такси лиц при отсутствии у них средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

5. Приостановить с 28 марта по 31 мая 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.

6. Предоставление государственных (муниципальных) услуг в помещениях многофункциональных центров осуществлять при условии наличия у работников и клиентов, находящихся в помещениях многофункциональных центров, средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдения социального дистанцирования.

7. Приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях, где они проживают в соответствии с указаниями Роспотребнадзора.

8. Обязать:

8.1. Граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - лица), прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации:

при въезде на территорию Оренбургской области заполнять анкету, указывая сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона, знакомиться с настоящим указом;

незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Оренбургской области и месте жительства (пребывания) на ее территории по телефонам "горячей линии" (8-800-302-50-50) либо министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8(3532)44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-555-49-43, 8(3532)44-23-51, 44-23-54), федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (8(3532)77-31-64);

обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня прибытия в Оренбургскую область (за исключением лиц, прибывших в командировку либо на работу вахтовым методом), при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на водителей автобусов, осуществляющих перевозки по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, начальный (конечный) пункт которых находится на территории Оренбургской области.

8.2. Лиц, совместно проживающих с лицами, прибывшими на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации, незамедлительно информировать орган местного самоуправления муниципального образования Оренбургской области и своих работодателей об их прибытии и обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней. При появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

8.3. Лиц старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому до особого распоряжения.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Действие настоящего подпункта не распространяется на: руководителей предприятий, организаций, учреждений;

сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников здравоохранения.

8.4. Всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории Оренбургской области, не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

вызова правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (службы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, передвижения по территории муниципального образования Оренбургской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой функции;

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

прогулок на улице не более двух человек совместно при соблюдении дистанции до других лиц не менее полутора метров (далее - социальная дистанция), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти метров;

выгула домашних животных;

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

8.5. Лиц, находящихся по необходимости вне места самоизоляции, соблюдать социальную дистанцию, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Лиц, находящихся в помещениях организаций, реализующих товары, оказывающих услуги, в общественном транспорте, в том числе в такси, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

8.6. Лиц при передвижении иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий место работы.

Передвижение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

8.7. Общественные объединения не выступать организаторами проведения публичных мероприятий.

8.8. Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области:

обеспечить выявление работников, к которым прибыли лица из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.3, за исключением работников, прибывших на территорию Оренбургской области из других субъектов Российской Федерации на работу вахтовым методом либо в командировку;

установить гибкий график начала рабочего времени, исключающий скопление работников, в том числе на проходных;

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой, соблюдение работниками социальной дистанции;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому;

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов Российской Федерации, предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками организации;

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые функции, средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки);

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха;

обеспечить создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;

отменить командировки, за исключением командировок, носящих неотложный характер, по прибытии работников из командировки обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной инфекции, не допускать на рабочее место прибывших из командировки работников до получения отрицательного результата тестирования, а также прибывших из командировки работников с признаками респираторного заболевания. При отсутствии возможности проведения тестирования прибывших из командировки работников обеспечить их самоизоляцию в течение 14 дней;

организовать по возможности транспортную доставку работников предприятия до места работы и обратно;

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;

обеспечить при возможности дистанционную форму работы для работников, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организации, дистанционную форму проведения совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания;

обеспечить сотрудников документами, подтверждающими выполнение трудовых функций, либо их электронными версиями.

8.10. Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, использующих вахтовый метод работы, а также работодателей, к которым прибыли в командировку лица из иных субъектов Российской Федерации (далее - прибывшие работники):

определить минимальную численность прибывших работников, задействованных в производственном процессе;

организовать транспортную доставку прибывших работников до места осуществления трудовой функции и обратно;

по прибытии указанных работников обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной инфекции и изоляцию до получения отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. При отсутствии возможности проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции исключить контакты прибывших работников с местным населением;

определить места проживания прибывших работников, ограничив их нахождение вне территории, на которой они выполняют трудовую деятельность;

уведомить органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о прибытии к ним работников из иных субъектов Российской Федерации и согласовать размещение прибывших работников, обеспечив их компактное размещение с исключением возможности контактов с местным населением;

организовать заполнение прибывшими работниками анкет с обязательным указанием сведений о месте пребывания и номеров контактных телефонов;

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья прибывших работников, предельно минимизировав их контакты с другими работниками организации;

не допускать на рабочее место прибывших работников с признаками респираторного заболевания.

8.11. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, усилить режим текущей дезинфекции, организовать воспроизведение звуковой информации для населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

8.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие высшее образование:

перейти с 18 марта 2020 года до особого распоряжения на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

исключить направление групп обучающихся и работников указанных организаций за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

Образовательным организациям Оренбургской области, предоставляющим высшее образование, продлить выплату государственной социальной стипендии студентам, назначенной до 31 мая 2019 года, на один месяц без представления студентами документов, подтверждающих их право на указанный вид стипендии, назначение государственной социальной стипендии студентам осуществлять на основании ранее представленных документов.

8.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие среднее профессиональное образование:

перейти с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения;

продлить выплату государственной социальной стипендии студентам, назначенной до 31 мая 2019 года, на один месяц без представления студентами документов, подтверждающих их право на указанный вид стипендии, назначение государственной социальной стипендии студентам осуществлять на основании ранее представленных документов;

организовать с 20 апреля 2020 года для студентов выпускных курсов, завершающих обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования, предусматривающей освоение профессии "Водитель автомобиля", и подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2020 году, практические занятия по учебному предмету специального цикла "Вождение транспортных средств категории "С" с очным присутствием студентов в группах с количеством не более 5 человек или по индивидуальному учебному плану, обеспечив:

входной фильтр работников и студентов с обязательным отстранением от нахождения в помещении организации, транспортном средстве, на территории автодрома лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

контроль наличия у работников и студентов средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, транспортных средств, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха организаций, создание необходимых условий для соблюдения работниками и студентами правил личной гигиены.

8.14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие начальное общее, основное общее, среднее общее образование:

перейти с 6 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения;

приостановить с 18 марта 2020 года направление сотрудников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

8.15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области по программам дошкольного образования, приостановить работу с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, за исключением дежурных групп, создаваемых по решению учредителя;

проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками респираторного заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником с измерением температуры тела, и недопущению нахождения указанных воспитанников в указанных организациях;

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников указанных организаций с признаками респираторного заболевания;

осуществлять учет посещаемости воспитанников по группам с выяснением причин их отсутствия;

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков респираторного заболевания и мерах профилактики коронавирусной инфекции;

в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в течение одного дня и более без предварительного уведомления администрации указанной организации о причинах отсутствия допуск воспитанника в указанную организацию производить только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья воспитанника и об эпидемиологическом благополучии адреса.

8.16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного образования и (или) профессионального обучения, за исключением программ дополнительного образования и (или) профессионального обучения, указанных в подпунктах 8.17 и 8.18:

приостановить с 13 апреля 2020 года до особого распоряжения образовательную деятельность по указанным программам, за исключением организаций, имеющих техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

приостановить с 13 апреля 2020 года направление работников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников образовательных организаций из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

Организациям, имеющим техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, перейти на указанный вид обучения.

8.17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения граждан по направлениям органов службы занятости населения Оренбургской области, перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения.

С 13 апреля 2020 года допускается обучение с очным присутствием обучающихся в группах с количеством не более 5 человек.

При очном присутствии обучающихся обеспечить:

входной фильтр работников и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в помещении организации лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции;

контроль наличия у работников и обучающихся средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение ежедневной дезинфекции помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками и обучающимися правил личной гигиены.

8.18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы профессиональной подготовки и (или) переподготовки водителей транспортных средств, перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения.

Допускаются проведение теоретических занятий с очным присутствием обучающихся в группах с количеством не более 5 человек и проведение практических занятий с очным присутствием обучающихся в количестве не более 1 человека.

При очном присутствии обучающихся обеспечить:

входной фильтр работников и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в месте проведения теоретических и практических занятий лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции;

контроль наличия у работников и обучающихся средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение ежедневной дезинфекции мест проведения теоретических и практических занятий, создание необходимых условий для соблюдения работниками и обучающимися правил личной гигиены.

8.19. Организации отдыха и оздоровления детей отменить с 24 марта 2020 года заезды на планируемые смены до особого распоряжения.

8.20. Физкультурно-спортивные организации:

приостановить деятельность, за исключением проведения индивидуальных занятий с лицами, являющимися кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и осуществляющими подготовку к участию в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы, до особого распоряжения;

осуществлять спортивную подготовку исключительно с использованием дистанционных технологий;

исключить направление работников и лиц, проходящих спортивную подготовку, за пределы муниципальных образований Оренбургской области;

не допускать лиц, осуществляющих и проходящих спортивную подготовку, в том числе из иных субъектов Российской Федерации, в организации спортивной подготовки до особого распоряжения.

8.21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области:

создать оперативные штабы (группы) по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территориях муниципальных образований Оренбургской области;

обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

обеспечить выявление лиц, прибывших на территорию муниципальных образований Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации;

информировать работодателей о фактах прибытия к работникам лиц, указанных в подпункте 8.1, с целью недопущения указанных работников на рабочее место и (или) территорию организации;

выяснять потребность в социальных услугах лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.3, в связи с самоизоляцией;

организовать контроль соблюдения лицами, указанными в подпунктах 8.1-8.4, режима изоляции;

организовать совместно с общественными организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания лицам, находящимся в условиях изоляции, и одиноко проживающим лицам старше 65 лет;

приостановить личные приемы граждан в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, посредством электронной почты или почтового отправления;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области;

воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и иных работников в служебные командировки;

исключить организацию и проведение массовых мероприятий;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории органа местного самоуправления муниципального образования Оренбургской области;

взять под контроль осуществление регулярной санитарной обработки и дезинфекции управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (товариществами собственников жилья или кооперативами), в подъездах многоквартирных домов;

организовать работу совместно с собственниками объектов по санитарной обработке и дезинфекции детских игровых площадок, остановочных пунктов, мест массового пребывания людей (в том числе рынков), общественного транспорта с периодичностью, установленной санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами;

приостановить до особого распоряжения проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав муниципальных образований Оренбургской области;

при введении на территории муниципального образования карантина приостановить мероприятия по призыву на военную службу до отмены карантина.

9. Организациям и индивидуальным предпринимателями, осуществляющим межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа легковым такси, не допускать одновременного нахождения в салоне автомобиля более одного пассажира (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками), обеспечить водителя средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), учет пассажиров посредством проведения анкетирования, проведение текущей дезинфекции. Пассажиров без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) не допускать в салон автомобиля.

10. Рекомендовать:

государственному учреждению - Оренбургскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации провести работу по информированию застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше о порядке оформления листков нетрудоспособности, назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности;

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Оренбургский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации обеспечить привлечение клинических ординаторов к оказанию медицинской помощи гражданам в составе выездной амбулаторной службы.

11. Органам исполнительной власти Оренбургской области:

направлять лиц, замещающих государственные должности Оренбургской области, должности государственной гражданской службы Оренбургской области, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Оренбургской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Оренбургской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

оказывать в пределах компетенции содействие лицам и организациям в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

организовать взаимодействие с подведомственными организациями, направленное на соблюдение ими и их работниками требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

создать ведомственные оперативные штабы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Оренбургской области;

приостановить личные приемы граждан в органах исполнительной власти Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов исполнительной власти Оренбургской области, посредством электронной почты или почтового отправления;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами исполнительной власти Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами исполнительной власти Оренбургской области;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории органов исполнительной власти Оренбургской области.

12. Органам исполнительной власти Оренбургской области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, Оренбургским линейным отделом МВД России на транспорте, Орским линейным отделом МВД России на транспорте, Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту в целях осуществления учета лиц, въезжающих на территорию Оренбургской области, контроля их температуры организовать пункты контроля в аэропортах городов Оренбурга и Орска, в зданиях вокзалов железнодорожных станций, находящихся на территории Оренбургской области, автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения.

13. Органам исполнительной власти Оренбургской области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области с привлечением добровольных народных дружин обеспечить контроль соблюдения лицами режима изоляции.

14. Департаменту пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области организовать на базе государственного казенного учреждения "Комплексная безопасность" кол-центр для принятия и обработки обращений лиц по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

15. Министерству образования Оренбургской области, министерству культуры Оренбургской области, министерству физической культуры и спорта Оренбургской области в пределах своей компетенции организовать взаимодействие с организациями всех форм собственности, осуществляющими образовательную деятельность, по выполнению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

16. Министерству здравоохранения Оренбургской области обеспечить: готовность медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Оренбургской области к приему лиц с респираторными симптомами, оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию в учреждения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области;

оформление листков нетрудоспособности на дому без посещения медицинских организаций лицам, указанным в подпунктах 8.1, 8.2 пункта 8 настоящего указа;

организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по ежедневному наблюдению лиц, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего указа, заявивших о своем прибытии на территорию Оренбургской области, в течение 14 календарных дней со дня прибытия;

организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по оказанию медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы.

17. Министерству образования Оренбургской области, министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, департаменту молодежной политики Оренбургской области совместно с органами местного

самоуправления муниципальных образований Оренбургской области организовать обеспечение продуктовыми наборами обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

18. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области производство сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, включая продукты питания, формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды, в том числе организаций, занятых на сезонных полевых работах, организаций в сфере животноводства, рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих предприятий, рыбоводных хозяйств, а также организаций, осуществляющих производство ветеринарных лекарственных средств, организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением населения продуктами питания, организаций, осуществляющих иные виды деятельности (производящих или реализующих запасные части для всех видов сельскохозяйственной техники, оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, средства защиты растений, удобрения и стимуляторы роста растений, семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур, корма для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственную технику), организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

19. Министерству труда и занятости населения Оренбургской области до особого распоряжения:

организовать дистанционный режим работы государственных учреждений службы занятости населения Оренбургской области, в том числе при регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы (первичный прием) и перерегистрации граждан в качестве безработных;

приостановить оказание государственными учреждениями службы занятости населения услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в части организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

20. Министерству цифрового развития и связи Оренбургской области организовать информационное взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, министерством здравоохранения Оренбургской области по автоматизации мероприятий по контролю соблюдения лицами режима изоляции.

21. Министерству социального развития Оренбургской области в пределах своей компетенции:

организовать работу с организациями социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей независимо от форм собственности, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими социальные услуги (далее - организации социального обслуживания), по обеспечению режима изоляции организаций социального обслуживания, предусмотрев сменный характер работы сотрудников указанных организаций;

осуществлять взаимодействие с организациями социального обслуживания по выполнению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

22. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа легковым такси, организовать учет лиц, осуществляющих межмуниципальные поездки с обеспечением проведения анкетирования указанных лиц, контроль наличия у работников средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), режима текущей дезинфекции.

23. Комиссии Правительства Оренбургской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и организаций с учетом требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

24. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

25. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







