Аномальный холод идёт в столицу

В столицу идёт аномальное похолодание. В ближайшую неделю воздух остынет на 4-5 градуса ниже нормы. Об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее данным, аномальное похолодание связано с переносом воздушных масс с северо-запада в центральную часть страны.

- Если в понедельник днём воздух прогреется до + 14 градусов, то в среду - пятницу всего до +9...+13, - сказала Позднякова. - В ночные часы до -2 до +2 градусов. Такая погода будет на 4-5 градусов ниже нормы. Усилит ощущение непогоды холодный северный ветер и сильные дожди в понедельник и среду.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что похолодание будет на всей территории центральной части страны. Причем задержится холод как минимум на всю будущую неделю.