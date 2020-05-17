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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пусть всегда везет

Как московское метро отметило 85-летие
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8158)
Несмотря на пандемию, метро все равно торжественно встречает 85-летие. Впервые в онлайне прошел парад поездов: от "дедушки" модели "Еж" до современных составрв. Но людей в этот юбилейный год в подземке все меньше. Обычно каждый день в метро ездили по 8-9 миллионов человек, сейчас - в 4 раза меньше.
"Буржуёв замашки были - покатать в автомобиле! А полезу с Танею в метрополитанию!" - лучше Маяковского никто не опишет состояние умов и сердец перед открытием подземки. Фото: РИА Новости "Буржуёв замашки были - покатать в автомобиле! А полезу с Танею в метрополитанию!" - лучше Маяковского никто не опишет состояние умов и сердец перед открытием подземки. Фото: РИА Новости
"Буржуёв замашки были - покатать в автомобиле! А полезу с Танею в метрополитанию!" - лучше Маяковского никто не опишет состояние умов и сердец перед открытием подземки. Фото: РИА Новости
Подземка работает по законам нашего времени: везде контроль масочного режима, продажи перчаток, санитайзеры. И - ни одного серьезного сбоя
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Московское метро попросило придумать имя чат-боту

Раньше с утра в подземку шел нескончаемый поток пассажиров. Из-за ремонта эскалаторов бывали очереди у турникетов. Сейчас даже в час пик проскакиваешь быстро. Практически нет никого, кто спускается бегом. В основном народ чинно стоит на эскалаторах, в масках, перчатках. После тишайшего апреля метро начинает оживать. В некоторых вагонах можно встретить даже стоящих пассажиров - это по нынешним временам нонсенс.

Около 60 тысяч москвичей каждый день обеспечивают бесперебойную работу метро. "Вы на передовой, рядом с вами проходит огромное количество людей, и оттого, насколько вы себя защищаете, жителей Москвы, во многом зависит и то, как будет развиваться пандемия", - сказал мэр Сергей Собянин, поздравляя коллектив. Метро продолжает расширяться. На первом этапе ограничений в Москве открылся участок "розовой" линии от "Косино" до "Лефортово". Продолжается строительство следующей пересадочной станции участка - "Электрозаводской". Главные усилия сосредоточены на Большом кольце, самом масштабном проекте последнего десятилетия. На площадке станции "Кленовый бульвар" подготовили котлован, последние кубы грунта вывозят с кольцевых "Текстильщиков".

Сергей Собянин: Работники метро находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Во многом от них зависит, как будет развиваться ситуация. Фото: Сергей Михеев/РГ
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