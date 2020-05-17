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17.05.2020 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Невыплатой денег смоленским медикам занялся СК

Текст: Антон Валагин (Смоленск) , Анна Скрипка (Белгород)

Смоленские следователи начали проверку по сообщениям о невыплате заработной платы медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

Поводом для расследования стало опубликованное в Сети обращение сотрудников инфекционного отделения 1-й городской клинической больницы Смоленска. Медики пожаловались, что получили "урезанную" зарплату за апрель.

СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам

- Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты), - рассказала представитель регионального управления СКР Наталья Зуева.

Собственную проверку организовали и областные власти. Главврач больницы № 1 Сергей Крюковский утверждает, что его сотрудники получили все положенные выплаты.

Тем временем

В Белгородской области начали доследственную проверку недоплат медикам скорой помощи в Алексеевском городском округе: там сотрудники "скорой" записали обращение и также опубликовали его в соцсетях. Как отметили в региональном СУ СКР, теперь будут оценены доводы работников, а также проверят порядок начисления стимулирующих выплат. Следователи уже опрашивают медицинский персонал и ответственных за эти выплаты.

Также проверки по поводу невыплат медикам начались в Архангельске, Иркутске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. А прокуратура Владимира сообщила, что добилась перерасчета зарплат врачей, работающих с COVID-19.

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