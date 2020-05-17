Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам

Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В сети "Интернет" опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников подстанций скорой медицинской помощи Кавказского района, Краснодара и др. при начислении федеральных стимулирующих выплат, - говорится в сообщении прокуратуры Кубани. - В связи с этим территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений".

По результатам проверок будут "незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования".

Как уже писала "РГ", накануне в Армавире уволили главного врача городской больницы, в которой медики пожаловались на отсутствие выплат за контакты с больными коронавирусом. Кроме того, ведется проверка, получали ли аналогичные выплаты медики армавирской скорой помощи.

По последним данным, в Краснодарском крае выявлено 2605 случаев COVID-19. Выздоровел 1261 человек, 25 пациентов скончались.