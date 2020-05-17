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17.05.2020 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Орловская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам

Текст: Анна Скрипка (Орел)

Прокуратура Орловской области нашла нарушения в выплатах стимулирующих надбавок медикам, которые работают с больными коронавирусом пациентами. Напомним, что проверку прокуратура начала после публикаций в СМИ и соцсетях жалоб медиков на недоплаты.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как выяснилось, дополнительные средства должны перечисляться сотрудникам больниц и поликлиник на основании локальных нормативных актов медорганизаций, а их, в свою очередь, необходимо согласовать с региональными властями.

- Вопреки требованиям закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области, что привело к отсутствию единого подхода к осуществлению выплат стимулирующего характера и нарушению сроков и размеров выплат в нескольких районах области, - отметили в прокуратуре региона. - Прокуратура области внесла представление первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области об устранении нарушений закона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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