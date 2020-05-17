Орловская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам

Прокуратура Орловской области нашла нарушения в выплатах стимулирующих надбавок медикам, которые работают с больными коронавирусом пациентами. Напомним, что проверку прокуратура начала после публикаций в СМИ и соцсетях жалоб медиков на недоплаты.

Как выяснилось, дополнительные средства должны перечисляться сотрудникам больниц и поликлиник на основании локальных нормативных актов медорганизаций, а их, в свою очередь, необходимо согласовать с региональными властями.

- Вопреки требованиям закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области, что привело к отсутствию единого подхода к осуществлению выплат стимулирующего характера и нарушению сроков и размеров выплат в нескольких районах области, - отметили в прокуратуре региона. - Прокуратура области внесла представление первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области об устранении нарушений закона.