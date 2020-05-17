Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство

С завтрашнего дня в Московской области будет возобновлена работа на строительных площадках. "Мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство", - написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в социальной сети Instagram.

Также начнут работать промышленные предприятия и возобновится работа на объектах ЖКХ. По словам Воробьева, область запустит только те отрасли, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет взаимодействия с посетителями. "Притом положение дел по-прежнему непростое. В Подмосковье больше 25 активных очагов", - пишет глава региона.

Более трех тысяч человек являются контактными, а значит, потенциально инфицированными. Поэтому область пока не отменяет электронные пропуска и оставляет непродовольственную торговлю в дистанционном формате. По данным областных властей, выйти не работу с завтрашнего дня смогут порядка 240 тысяч человек.