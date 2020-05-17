Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ) (далее - постановление № 108-ПГ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Приостановить (ограничить) с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года деятельность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и полустационарных отделений организаций социального обслуживания Московской области.";

2) в абзаце третьем пункта 13 слова "18 мая" заменить словами "25 мая";

3) в строке 2 раздела II "Вид деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. (включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов, упаковки и комплектующих для непрерывных производств, производства товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность не ограничена" приложения 3 к постановлению № 108-ПГ слова "строительные и отделочные материалы и товары для сада," исключить.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







