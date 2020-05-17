К завтрашнему дню Московская область будет готова к частичному снятию карантинных ограничений, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В интервью телеканалу "Россия 1" он рассказал, что существуют три показателя, определяющие готовность к снятию запретов. Это коэффициент распространения болезни, который должен быть меньше единицы. Это минимум 50% свободных коек в больницах и определенный объём тестирования на коронавирус.

Неделю назад, когда частично сняла запреты Москва, Воробьев сообщил, что по двум из трёх показателей у области существуют риски, поэтому Подмосковье берет тайм-аут ещё на неделю. Теперь же губернатор говорит: "Всем трём показателям мы, скорее всего, будем соответствовать к понедельнику".

При этом он утверждает, что все и сразу в области не откроется. Начнут работу промышленные предприятия, подготовившиеся к деятельности в новых условиях, и строительные площадки, где идут социальные стройки - школ и детских садов. Сфера услуг пока остаётся закрытой. Решение о её запуске будет принято 31 мая.