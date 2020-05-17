АвтоВАЗ запустил конвейер почти трехнедельного простоя

Автоваз после простоя из-за режима самоизоляции и наложившегося на него корпоративного отпуска возобновил производство автомобилей. Напомним, первыми заболевшими коронавирусом в Самарской области были именно сотрудники АвтоВАЗа. Но теперь руководство предприятия сообщило, что "завод безопасен, все рабочие места и инструменты продезинфицированы".

Чтобы сократить до минимума возможность новых заражений сотрудников, вазовцев будут доставлять автобусами на работу, а детские сады Тольятти продолжат принимать детей в режиме дежурных групп - для тех семей, в которых оба родителя трудятся. Также планируется, что с 29 июня АвтоВАЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю, поскольку на российском авторынке прогнозируется снижение объемов продаж.

Словом, предприятие продолжает искать оптимальные варианты работы между спросом и эпидемией. Стоит отметить, что в апреле в России, согласно данным аналитического агентства "Автостат", авторынок в целом по стране упал на 64 процента. Больше всего он просел в Центральном федеральном округе - на 70 процентов, меньше всего в Сибири и на Дальнем Востоке - на 39 и 26 соответственно.

Волжский автозавод в апреле этого года реализовал лишь 10 055 автомобилей, и это в 3,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Не помогли даже онлайн-продажи, которые АвтоВАЗ ввел впервые в истории. В целом у предприятия лучше всего продавались самые дешевые машины Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus. В то же время в апреле завод порадовал хорошим известием о выводе на рынок специальной серии Lada Xray Сross Instinct. Эта машина - первая модель производителя, оснащенная мультимедийной системой Яндекс.Авто.

Явно к менее приятным новостям можно отнести повышение с 10 мая в среднем на один процент цен на автомобили АвтоВАЗа - это 6-10 тысяч рублей. Директор "Автостата" Сергей Целиков считает, что даже если в июне страна постепенно начнет возвращаться к привычному рабочему ритму, спрос на новые автомобили все равно не вернется на "довирусный" уровень.