Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. При этом открываются парки, однако прогуливаться и совершать пробежки можно в составе не более двух человек.

Азаров уточнил, что посещение парков разрешается на всей территории области, однако аттракционы и прочие развлекательные площадки работать не будут. При этом жителям разрешается выходить на прогулки и пробежки, однако в компании не более двух человек. Как подчеркнул губернатор, это послабление не отменяет иных норм режима самоизоляции, который продлевается до 25 мая включительно.

Глава региона сообщил также, что на вверенной ему территории разрешается работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и правилом посещения - один покупатель на 15 квадратных метров.

Режим ограничений и самоизоляции для граждан действует в Самарской области с конца марта. Власти Самарской области разрешили ранее начать работу некоторым организациям, включая системообразующие предприятия региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.

В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, 295 человек выздоровели, девять скончались.