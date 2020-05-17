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17 мая 2020 г.

Постановление губернатора Самарской области от 17 мая 2020 года № 122 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV"

Дата подписания 17 мая 2020 г.
Опубликован 17 мая 2020 г.
Вступает в силу 18 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Самарской области от 3 апреля 2020 года № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"
Постановление губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

Комментарии Российской Газеты

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова "по 18 мая" заменить словами "по 25 мая";

пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

"2.5.1. Ограничить до 25 мая 2020 года включительно работу:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) организаций розничной торговли, за исключением осуществления продажи товаров дистанционным способом, в том числе путем доставки.

Данное ограничение не распространяется:

на аптеки и аптечные пункты, а также на организации розничной торговли, реализующие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению;

на объекты розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

на организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами, не включенными в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в объектах торговли, имеющих торговый зал площадью не более 400 кв. метров и отдельный наружный (уличный) вход (за исключением вещевых рынков и ярмарок), при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала;

3) туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения командированных лиц);

4) государственных, а также муниципальных учреждении и предприятий, за исключением тех, которые продолжат функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

5) органов записи актов гражданского состояния, за исключением предоставления государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти, государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.";

абзац четвертый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"осуществления занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;";

пункт 2.11 признать утратившим силу;

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

"2.12. Ограничения, установленные пунктом 2.6 настоящего постановления, действуют до 25 мая 2020 года включительно.";

приложение 2 признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 мая 2020 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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