В Башкирии вышли из карантина 200 вахтовиков, вернувшихся из Якутии

Из обсерватора в Абзелиловском районе вышли из карантина первые 200 вахтовиков, которые работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Вахтовиков развезут по домам на семи автобусах - в Уфу, Мелеуз и Сибай, но далее они обязаны оставаться на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Всего в Абзелиловский обсерватор привезли 400 вахтовиков, только у семи из них коронавирус подтвердился. Зараженных госпитализировали в Белорецкую центральную райбольницу, а контактных - в Аскаровскую больницу. Завтра, 18 мая, карантин закончится у второй группы вахтовиков.

Напомним, решение "своих в беде не бросаем" принял глава региона Радий Хабиров. В итоге 3 мая в Уфу прилетел первый рейс с вахтовиками из Якутии. Всего в регион доставили 1489 работников месторождения.