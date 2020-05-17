Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации

Власти Ставрополья прорабатывают меры для открытия санаториев Кавказских минеральных вод с 1 июня, сообщает ТАСС.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сейчас совместно с Ростуризмом разрабатываются мероприятия, которые позволят открыть санатории в Кавказских минеральных водах с 1 июня. Он отметил, что на данный момент планируется тестирование отдыхающих на коронавирус при заезде, отдыхе и выезде с территории санатория. Владимиров подчеркнул, что власти готовы обеспечить подобную трехступенчатую проверку и безопасность отдыхающих.

По словам главы региона, на Ставрополье обсуждается формат работы персонала здравниц в режиме карантина внутри учреждения или периодической смены коллектива вахтовым методом.

Как уже сообщалось, в Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 24 мая.

Кроме того, на Ставрополье возобновили движение общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах, но с соблюдением мер безопасности - пассажиров обязали носить маски и перчатки.