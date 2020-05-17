Еще в трех регионах число пациентов с COVID-19 превысило тысячу человек

Пермский край, Астраханская и Кировская области сегодня вошли в число регионов, где количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Всего таких регионов 51.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в Астраханской области за последние сутки было выявлено 45 заболевших COVID-19, их общее число составило 1029 человек.

В Пермском крае выявлен 51 заболевший, теперь в регионе 1024 официально подтвержденных диагнозов COVID-19.

В Кировской области за сутки коронавирус выявлен у 34 человек. Всего в регионе 1001 человек заболели COVID-19.

Всего за сутки в России подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 42,4% без клинических проявлений.