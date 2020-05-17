На Кубани погасили долг перед медиками Армавира

На Кубани удалось добиться погашения задолженности перед медицинскими работниками Армавира на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ведомство организовало проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников из-за публикаций в интернете - врачи говорили, что не получили обещанные надбавки за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19. В ходе проверки нарушения подтвердились.

Как уже писала "РГ", накануне в Армавире уволили главного врача городской больницы, в которой медики пожаловались на отсутствие выплат за контакты с больными коронавирусом.

По состоянию на сегодня на Кубани выявлено 2605 случаев COVID-19. Выздоровел 1261 человек, 25 пациентов скончались.