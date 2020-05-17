Renault избавится от минивэнов и седана

В новом производственном плане компании Renault не будет минивэнов Scenic и Espace и среднеразмерного седана Talisman, сообщило Reuters.

По данным агентства, в Renault в ближайшее время приступят к реализации антикризисного плана, который призван сберечь для компании 2 млрд евро в ближайшие три года.

Серьезные перемены ожидают модельную линейку французского автопроизводителя. Не все детали производственной части плана еще утверждены, но общий лейтмотив выражен фразой "больше кроссоверов". Поэтому прекращение производства Scenic, Espace и Talisman вопрос решенный. Завод в Дуэ, на севере Франции, где собирают все три модели, будет переориентирован на выпуск электромобилей.

Кроме того, Renault в процессе переговоров с правительством пятой республики о получении ссуды в 5 млрд евро на покрытие убытков, понесенных от катастрофического падения спроса в марте и апреле из-за предпринятых мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Renault Scenic производится с 1995 года. В 1997 году был выбран европейским автомобилем года. Считается родоначальником популярного в конце 1990-х и все 2000-х в Европе класса компактвенов.

Выпущенный в 1984 году Renault Espace первый на европейском рынке комфортабельный вэн, созданный изначально под перевозку пассажиров, а не как пассажирская модификация коммерческого автомобиля. Стандарт дизайна и оснащения, заданный в нем Renault, предопределил запросы потребителей к подобного рода машинам и установил планку для конкурирующих производителей.

Фото: Пресс-служба Renault.