Россиянам рассказали о подготовке к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из медицинских лабораторий Татьяна Панкратова рассказала, нужна ли специальная подготовка к тесту на антитела к коронавирусу.

Специалист напомнила, что для анализа берут кровь из вены, а значит, существуют общие требования, которые необходимо соблюдать. Сдавать кровь лучше утром, натощак. Каких-то других особых требований к подготовке к тесту нет, рассказала Панкратова в интервью "Пятому каналу", отметив, что чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток.

Сдать тест можно как в обычной поликлинике, так и в медицинской лаборатории. Однако, если у человека есть признаки ОРВИ, то лучше всего вызвать врача на дом, чтобы он смотрел и назначил анализы.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что в России очень хорошо организовано тестирование на коронавирус.