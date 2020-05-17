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17.05.2020 16:31
Рубрика: Спорт

Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса в РПЛ

Текст: Артур Нанян
Российская Премьер-лига (РПЛ) разослала новый регламент, объясняющий действия в случае положительного результата теста на коронавирус. Эта информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Если кто-то из игроков или персонала сдаст положительный тест, клуб обязан будет проинформировать об этом Роспотребнадзор и РПЛ. Врач команды должен произвести осмотр членов коллектива, а также пояснить все моменты футболистам.

Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
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Пациент (игрок, кто-то из персонала, тренер) должен незамедлительно проинформировать об этом врача, самостоятельно самоизолироваться, чтобы не заразить представителей семьи и команды. В случае подтверждения Роспотребнадзором результат теста направляется в медицинское учреждение. После этого клуб должен выявить всех, с кем больной контактировал в последнее время. Эта группа изолируется на 14 календарных дней. Проводится заключительная дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей (в том числе общего доступа) в границах эпидемиологического очага.

На данный момент проект находится в Роспотребнадзоре для утверждения и доработок. Все без исключения клубы РПЛ получили его для ознакомления сегодня.

Напомним, что возобновление Премьер-лиги намечено на 21 июня. Завершиться сезон должен 22 июля.

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