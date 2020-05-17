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17.05.2020 17:05
Рубрика: Власть

В Италии убедились в эффективности применяемого РФ метода дезинфекции

Текст: Владислав Куликов

Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть заявил, что подходы вооруженных сил РФ и Италии к дезинфекции территорий отличаются. При этом итальянская сторона, по его словам, признала эффективность методов, применяемых российскими военными.

Об этом генерал Кикоть, возглавлявший сводный отряд Минобороны РФ в Италии, рассказал в эфире передачи "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Фото: REUTERS/Yara Nardi
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"Немножко разные подходы у нас с вооруженными силами Итальянской Республики по вопросам дезинфекции, - пояснил Сергей Кикоть. - Они не проводят такую масштабную дезинфекцию ни помещений, ни дорог с твердым покрытием, ни прилегающих территорий. Мы настояли на этом, что обеззараживание должно быть одновременным и полномасштабным. Но в процессе работы наши итальянские коллеги убедились в эффективности наших способов, приемов и методов дезинфекционных мероприятий и открыто, можно сказать, нам об этом говорили; стали смотреть на многие вопросы другими глазами".

Как напоминает ТАСС, 15 мая завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Последний самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими, помогавшими Италии бороться с пандемией, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Помимо других видов помощи, расчеты подразделений РХБ-защиты участвовали в проведении санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств в итальянских городах.

Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Всего за время работы в Италии специалистами войск РХБ-защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешия. Обработано свыше 120 зданий и сооружений, около 1,2 млн квадратных метров внутренних помещений и более 500 тыс. квадратных метров дорог.

Также сегодня в Чкаловском приземлились четыре самолета с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с коронавирусом.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Италия Правительство Минобороны Распространение коронавируса COVID-19

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