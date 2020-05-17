В Латвии нашли дрон, который неуправляемо летал по всей стране

Неуправляемый дрон, который в начале мая летал над Латвией и привел к ограничению воздушного движения, наконец найден. Об этом 17 мая сообщает Агентство гражданской авиации (АГА) республики в своем Twitter.

Аппарат был найден в лесу Гаркалнского края недалеко от Риги. Он зацепился за ветки деревьев, и снимать его пришлось с помощью пожарной машины.

Специалисты АГА уже выяснили, что дрон весом 26 килограммов и размерами 5,5 на 3,5 метра приземлился 2 мая. Он был запущен латвийской компанией UAVFactory, выпускающей беспилотные летательные аппараты.

Дрон был запущен 2 мая утром, но вскоре связь с ним прервалась, и он улетел в неизвестном направлении. Запаса хода ему должно было хватить на 90 часов. Поэтому воздушное пространство аэропорта Риги было закрыто до 5 мая, когда по всем подсчетам горючее у беспилотника должно было закончиться.