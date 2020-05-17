В воскресенье планируется четыре рейса из Сербии с российскими военными

Из Белграда уже вылетел первый авиарейс из четырех, которые должны сегодня привезти российских военных, помогавшими Сербии с COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточняет РИА Новости, всего 17 мая запланировано четыре рейса из Сербии в Россию. Всего будет доставлено около 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники.

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - сообщили в Минобороны.

Вторая колонна с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны России вышла на марш из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром Батайница. В субботу состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.

Как напоминает ТАСС, 3-4 апреля самолеты ВКС РФ по просьбе властей Сербии для помощи в борьбе с коронавирусом доставили в эту страну российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.