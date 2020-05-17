Новости

НМИЦ эндокринологии возобновил плановую госпитализацию пациентов с эндокринопатиями 11:13
В Чечне умерла беременная медработница с коронавирусом 11:11
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова 11:07
СМИ: Катар тратит сотни миллионов на свою пропаганду в США 11:05
Мозг может видеть буквы вслепую 10:55
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России 10:48
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии 10:40
На Кубани при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина 10:32
В воскресенье планируется четыре рейса из Сербии с российскими военными 10:31
На Камчатке зарегистрировали глубинное землетрясение 10:30
Судан призывает ООН урегулировать внутренний конфликт 10:25
В Приморье на фоне самоизоляции на 20% снизилось количество ДТП 10:14
Физики рассказали, почему разрушается картина Мунка "Крик" 10:13
СМИ: В Киеве десятки младенцев от суррогатных матерей не могут отправиться к родителям 10:02
Правительство ОАЭ наградило врача из Киргизии за помощь в борьбе с COVID-19 09:44
В Киргизии пройдет песенный онлайн-конкурс, посвященный Дню России 09:37
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172 08:43
В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран 08:40
В Якутии 1500 рабочих Чаядинского месторождения проверили на COVID-19 08:33
В Лос-Анджелесе число пострадавших при пожаре спасателей увеличилось до 11 07:56
В Эстонии в воскресенье будет снят режим ЧП 07:45
Норвежские археологи исследовали 1700-летний клад викингов 07:30
Эксперт Роспотребнадзора оценил риск заражения коронавирусом на улице 06:59
В США около десяти пожарных пострадали при тушении возгорания 06:21
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода 05:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
17.05.2020 10:31
Рубрика: В мире

В воскресенье планируется четыре рейса из Сербии с российскими военными

Текст: Владислав Куликов

Из Белграда уже вылетел первый авиарейс из четырех, которые должны сегодня привезти российских военных, помогавшими Сербии с COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточняет РИА Новости, всего 17 мая запланировано четыре рейса из Сербии в Россию. Всего будет доставлено около 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники.

Фото: Пресс-служба посольства РФ в Белграде
Посол: Совместная борьба с COVID-19 укрепила традицию братства РФ и Сербии

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - сообщили в Минобороны.

Вторая колонна с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны России вышла на марш из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром Батайница. В субботу состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.

Как напоминает ТАСС, 3-4 апреля самолеты ВКС РФ по просьбе властей Сербии для помощи в борьбе с коронавирусом доставили в эту страну российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

В мире Европа Сербия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля