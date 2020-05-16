Военнослужащие РФ успешно выполнили задачу по борьбе c COVID-19 в Сербии

Накануне военнослужащие совершили марш из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром "Батайница". И уже оттуда вместе со штатной техникой вылетели в Россию.

Встречали их дома торжественно, но с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Так, все прибывшие прошли телеметрию и сдали экспресс-тест на наличие COVID-19.

От имени армейского руководства военнослужащих сводного отряда приветствовал и поблагодарил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. Он отметил, что командированные в Сербию специалисты достойно, с риском для жизни, на "отлично" выполнили сложнейшие задачи и с честью вернулись на Родину к своим родным и близким. Особые слова признательности замминистра адресовал военнослужащим-женщинам, стойкость и ответственность которых, по словам Картаполова, "восхищает весь мир".

"Благодаря эффективному труду и вежливости наших специалистов, мирные миссии российских Вооруженных сил становятся ярким символом товарищеской взаимопомощи", - подчеркнул генерал.

Свою нелегкую миссию в Сербии наши военные выполняли почти полтора месяца - с 4 апреля по 16 мая. За это время специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с местными коллегами провели полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах страны. В общей сложности было обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн. 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений и около 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

А восемь российских врачебно-сестринских бригад провели осмотр и лечение 881 пациента с коронавирусом. Наши эпидемиологи и вирусологи оценили и проанализировали эпидемиологическую обстановку в некоторых районах Сербии и дали рекомендации, как правильно организовать противоэпидемический режим в медучреждениях более чем 30 городов страны.

Напомним, что днем ранее по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу был завершен вывод наших военных специалистов из Италии.