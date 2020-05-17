В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования

Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы. Об этом, как сообщает "Интерфакс", рассказала глава российского представительства ВОЗ Мелита Вуйнович.

По ее словам, маски представляют опасность только в момент их снятия с лица, но спустя какое-то время защитные средства не несут вреда. При этом Вуйнович указала, что инфекционность масок связана не с бытовым использованием, а с больницей. "Потому что там, именно там высокая инфекционность", - сказала она.

Кроме того, она уточнила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных перчаток, потому что не было опыта с масштабным ношением перчаток населением страны.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что маски, респираторы, носовые платки, салфетки и перчатки должны утилизироваться в герметичные пакеты.