Новости

В Белгороде умер житель Тульской области, лечившийся от COVID-19 14:20
Мадриду и Барселоне не разрешили выходить из карантина 14:17
В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг 14:16
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам 14:07
В конструкцию моста через Дарданеллы установлен последний стальной блок 14:05
В Петербурге подтвердили смерть еще пяти пациентов от COVID-19 14:02
Видео: дорожный рабочий увернулся от летящих на него машины и косилки 14:00
Российские футболисты начинают тренировки 13:56
Ульяновские власти проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам 13:49
Первый пациент с COVID-19 в Циалковском не работает на космодроме Восточный 13:43
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования 13:42
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 13:36
На Филевской линии метро остановлено движение 13:29
Вузы взяли на работу более 15 тысяч студентов 13:27
Орловская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам 13:21
В России отзывают один Lamborghini: водитель может не выбраться из салона 13:17
Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Социального мониторинга" 13:15
Netflix представил свою песню для "Евровидения" 13:15
В Башкирии вышли из карантина 200 вахтовиков, вернувшихся из Якутии 13:05
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку 13:02
В Европарламенте произошла крупнейшая утечка данных 12:56
Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять рассрочку на платное обучение 12:42
Австралия и Новая Зеландия откроют границы для обмена туристами 12:38
Турция намерена начать принимать иностранных туристов с середины июня 12:28
Крупные ТЦ в Ленобласти закрыли из-за нарушения санитарных норм 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 13:42
Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы. Об этом, как сообщает "Интерфакс", рассказала глава российского представительства ВОЗ Мелита Вуйнович.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Как носить маску, чтобы не заразиться COVID-19

По ее словам, маски представляют опасность только в момент их снятия с лица, но спустя какое-то время защитные средства не несут вреда. При этом Вуйнович указала, что инфекционность масок связана не с бытовым использованием, а с больницей. "Потому что там, именно там высокая инфекционность", - сказала она.

Кроме того, она уточнила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных перчаток, потому что не было опыта с масштабным ношением перчаток населением страны.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что маски, респираторы, носовые платки, салфетки и перчатки должны утилизироваться в герметичные пакеты.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ